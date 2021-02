La future mise à jour de Windows 10 ajouterait un menu Démarrer flottant et des coins arrondis

Craignez-vous le changement? Ensuite, vous voudrez peut-être détourner le regard. Microsoft travaillerait sur une refonte visuelle de Windows 10 qui devrait sortir en octobre. Surnommée la mise à jour de Sun Valley «version 21H2», l’une des modifications les plus notables sera le menu Démarrer, qui est séparé de la barre des tâches et présente des coins plus arrondis.

Windows Latest écrit que Sun Valley est en chantier depuis l’année dernière et introduira un «rajeunissement visuel radical de Windows», y compris une nouvelle interface qui tire pleinement parti du langage Fluent Design et WinUI de Microsoft.

L’un des changements les plus subtils introduits par la mise à jour est l’arrondi des coins de la boîte, tels que ceux des tuiles statiques et du centre d’action. Mais la différence la plus évidente pourrait être le positionnement du menu Démarrer lui-même.

Au lieu d’être attaché à la barre des tâches, le menu remanié flottera maintenant au-dessus, laissant un espace visible. Windows Latest a créé une maquette (ci-dessus) de la façon dont la modification pourrait apparaître.

Les coins arrondis et les menus flottants sont quelque chose que nous avons vu dans les versions d’aperçu de Windows 10X. Le premier changement est assez subtil et ne devrait pas déranger les gens, même si je ne suis pas sûr du second. La mauvaise nouvelle est que si vous préférez le look actuel, il ne semble pas y avoir d’options pour modifier le rayon des coins arrondis ou revenir aux menus non flottants.

Il est à noter qu’il n’y a aucune garantie que ces révisions feront partie de la mise à jour, et même si elles le sont, attendez-vous à ce qu’elles soient meilleures que les maquettes de la publication.

Les testeurs du programme Windows Insider verront probablement les changements au fur et à mesure que Microsoft les déploiera dans les mois à venir.