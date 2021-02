La GeForce RTX 3060 de Nvidia sera lancée le 25 février.

La carte de milieu de gamme de la série RTX 3000 de Nvidia, la RTX 3060, est à un peu plus d’une semaine du lancement, bien que ce que cela signifie exactement en ces temps étranges soit largement sujet à débat. Avec des scalpers, des mineurs et des joueurs légitimes qui se disputent tous le matériel Nvidia, il semble presque certain que les pénuries d’inventaire vont continuer.

Les cartes de la série Nvidia 3000 ont été mises en service dans la seconde moitié de 2020, mais une myriade de problèmes ont permis de garantir que les stocks en magasin sont restés pratiquement éteints. C’est toujours le cas aujourd’hui, car le seul moyen de mettre la main sur une nouvelle carte est de payer un prix exorbitant sur un marché tiers.

En sera-t-il de même pour le RTX 3060?

Le mid-ranger de Nvidia porte un PDSF de seulement 329 $ et devrait être lancé le 25 février. Selon les rapports, cependant, certains détaillants augmentent déjà le prix de la carte de 75% au cours de la période de pré-commande.

À vrai dire, ces cartes sont susceptibles d’être achetées par les mêmes scalpers qui ont fait des ravages dans l’industrie du matériel et de l’électronique de console ces derniers mois. Cela, combiné aux niveaux déjà faibles de production / pénuries de puces causés par la pandémie et à la demande récente de cartes pour l’extraction de crypto-monnaie, rend une situation difficile encore plus intenable.