La Mexicaine Andrea Meza couronnée Miss Univers

“MÉXICO ESTO ES PARA TI”, a écrit Meza, 26 ans, dans la légende d’un post Instagram, qui se traduit par “Mexico this is for you”, à côté d’une vidéo d’elle après l’annonce de la victoire.

Les candidates de Miss Univers dévoilent des messages de protestation lors d’un concours à forte connotation politique

Le concours s’est déroulé à Hollywood, en Floride, au Seminole Hard Rock Hotel and Casino. Mario Lopez, de l’émission “Access Hollywood”, et Olivia Culpo, la Miss Univers 2012, ont co-animé l’événement, qui comprenait également une performance de Luis Fonsi.

Meza a battu 73 autres femmes, dont Miss Brésil Julia Gama, qui était deuxième dauphine, et Miss Pérou Janick Maceta Del Castillo, qui était deuxième dauphine.

“Je suis tellement honorée d’avoir été sélectionnée parmi les 73 autres femmes extraordinaires avec lesquelles j’étais ce soir”, a déclaré Meza dans un communiqué de presse de Miss Universe Organization. “C’est un rêve devenu réalité que de porter la couronne de Miss Univers, et j’espère servir le monde à travers mon plaidoyer pour l’égalité dans l’année à venir et au-delà.”

Dans sa déclaration finale pendant le concours, Meza a parlé des normes de beauté.

“Nous vivons dans une société qui est de plus en plus avancée, et à mesure que nous avançons en tant que société, nous avons également avancé avec les stéréotypes”, a-t-elle déclaré. “De nos jours, la beauté n’est pas seulement notre apparence. Pour moi, la beauté rayonne non seulement dans notre esprit, mais aussi dans notre cœur et dans la façon dont nous nous comportons. Ne permettez jamais à quelqu’un de vous dire que vous n’avez pas de valeur.”

Comment la victoire historique de Miss Univers a contribué à modifier le statu quo en matière de normes de beauté.

Meza, originaire de la ville de Chihuahua, est mannequin et maquilleuse et possède un diplôme en génie logiciel, selon le communiqué de presse de l’organisation Miss Univers.

Elle est également une militante et “travaille en étroite collaboration avec l’Institut municipal pour les femmes, qui vise à mettre fin à la violence sexiste”, précise le communiqué.

Meza est également l’ambassadrice officielle de la marque touristique de sa ville natale de Chihuahua, selon Miss Universe Organization.

Miss Univers Zozibini Tunzi, première femme noire d’Afrique du Sud à remporter la couronne, détenait le titre depuis décembre 2019.

“Quel moment !” Meza a écrit dans un autre post Instagram, partageant une photo du moment où elle a été couronnée. “Prête pour ce voyage !”

Meza s’installera à New York “pour représenter la marque et diverses organisations philanthropiques pendant son règne”, a indiqué Miss Universe Organization.