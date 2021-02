La NASA publie une image «exaltante» du rover martien juste au-dessus de la planète

La NASA a publié vendredi de nouvelles images de son vaisseau spatial Perseverance s’approchant de la surface de Mars et s’installant en toute sécurité sur la planète rouge.

Les nouvelles photos comprenaient une image saisissante du rover de la taille d’une Jeep près de Mars, apparemment suspendu à la grue céleste qui l’abaissait à la surface à environ 7 mètres plus bas. Cette image a été tirée d’une séquence de l’atterrissage du rover, capturée par des caméras embarquées. Une vidéo complète de la séquence d’atterrissage dramatique pourrait être publiée dès lundi après que les ingénieurs de la NASA aient reçu plus de données de Mars.

« C’est exaltant. C’est absolument exaltant », a déclaré Adam Steltzner, l’ingénieur en chef de la mission Persévérance, qui a atterri avec succès sur Mars jeudi. Ces types d’images dramatiques, a-t-il dit, aident à amener le monde à participer à des missions d’exploration.

«Ces choses sont difficiles», a-t-il déclaré à propos de la construction d’un grand rover et de son acheminement à la surface de Mars. « Cela prend des milliers d’années d’efforts. Cela représente un énorme ascenseur humain pour y parvenir. Avec cette image et les détails qu’elle contient, cela nous entraîne vraiment, les humains sur Terre, dans le résultat de ce travail. »

Steltzner a déclaré qu’un examen préliminaire de la séquence d’atterrissage de sept minutes avait révélé qu’elle semblait se dérouler parfaitement, mais les ingénieurs examineront plus en détail les données dans les semaines à venir. « Hier s’est déroulé aussi bien que nous aurions pu le souhaiter », a-t-il déclaré. « Nous utiliserons un peigne à dents fines et rechercherons toutes les anomalies qui pourraient nous apprendre à mieux faire notre travail à l’avenir. Mais nous n’en avons pas vu d’énormes qui nous ont frappé hier. »

Une fois l’atterrissage terminé, les scientifiques et les ingénieurs de la mission se concentreront désormais sur la vérification de l’état du rover – qui jusqu’à présent semble être en parfait état de santé – et commenceront à allumer sa myriade d’instruments scientifiques. La persévérance a atterri à environ 2 km d’un ancien delta que les scientifiques souhaitent explorer à la recherche de signes de vie ancienne, et le rover pourrait commencer à y conduire dans environ huit jours martiens.

Déjà, les scientifiques trouvent des choses dans les premières images de Perseverance qui suscitent l’enthousiasme. Une image technique prise pour évaluer les roues du véhicule, par exemple, montrait des roches d’apparence curieuse en arrière-plan. « L’équipe scientifique y réfléchit déjà beaucoup », a déclaré Hallie Gengl, responsable de l’exploitation des systèmes de données instrumentales pour le laboratoire de traitement d’images multimissions du Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

Quant à l’hélicoptère de la mission, Ingéniosité, les ingénieurs veulent recueillir plus d’informations sur la météo martienne locale avant que le véhicule ne prenne son premier vol. Cela ne se produira pas avant au moins 60 jours à la surface de Mars.

Nous attendons avec impatience tout cela, et plus encore.