La nouvelle mise à jour du système d’exploitation Fire TV arrive sur d’autres appareils

ous avez été oublié dans la mise à jour du système d’exploitation d’Amazon Fire TV cette année. Ne vous inquiétez pas. La plupart des gens qui ont des appareils Fire TVTV l’ont fait. Cela changera en mars, lorsque tous les appareils FIre TV fabriqués jusqu’en 2017 recevront la mise à jour.

Ce changement ne désactive aucune des fonctionnalités actuelles et n’en ajoute aucune. Ce que fait la mise à jour, c’est changer l’emplacement de quelques éléments et essayer de faciliter la recherche de contenu dans le paysage toujours changeant du streaming. Ce n’est pas la première fois que la Fire TV est mise à jour depuis ses débuts en tant que Plex. Avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités, le menu horizontal en haut de l’écran est devenu plus long que ce que le haut de l’écran pouvait supporter.

Une fois que la mise à jour est active, les utilisateurs pourront y accéder en allant dans leur menu de paramètres, en sélectionnant Mon Fire TV, en sélectionnant À propos et en vérifiant les mises à jour. Sinon, le système peut même se mettre à jour tout seul. L’essentiel est de s’assurer que la mise à jour peut être effectuée sans perdre de puissance au milieu du processus. Il ne faut donc pas l’innover pendant une tempête.

Le conseiller en matière de streaming a publié une vidéo qui montre les différences entre les deux configurations. Vous pouvez la voir ici.