La programmation dès l’Ecole Primaire, une bonne nouvelle pour vos enfants !

Vous avez déjà pensé à apprendre à vos enfants la programmation ? Cela peut être étonnant, surtout lorsque l’on n’y connaît pas grand-chose. On peut penser que c’est un domaine trop complexe pour de jeunes gens, ou encore qu’à l’école, il faut apprendre uniquement les matières élémentaires et non des spécialités. Il est vrai qu’il ne faut pas spécialiser les enfants dès leur plus jeune âge, mais, la programmation est devenue avec le temps, une matière élémentaire, justement, et nous allons voir pour quelles raisons.

Apprendre la programmation à un enfant, pourquoi faire ?

Pour commencer, nous allons vous expliquer quelles raisons la programmation est devenue primordiale dans l’éducation d’un enfant. En effet, elle ne va pas les former à tous devenir de futurs informaticiens, vous vous en doutez bien. Mais, elle apporte et développe des aspects, là où le français, les mathématiques ou encore la lecture en sont incapables.

Préparer son avenir

Avant même de parler de ce que la programmation apporte au cerveau d’un enfant, voyons simplement ce qu’elle apporte pour son avenir. En effet, le monde se développe de plus en plus vite, notamment grâce à sa digitalisation qui se profile depuis de nombreuses années. Pouvoir anticiper l’avenir est très important, tant les choses bougent et se transforment vite.

Inculquer les bases de la programmation à un enfant, va donc lui permettre, dès son plus jeune âge, de mettre les pieds dans un domaine d’avenir, qui sera fortement présent au quotidien dans le futur, et dans plusieurs branches : économiques, médicales, sportives, etc.

Développer ses capacités intellectuelles

De plus, la programmation permet à un enfant de travailler et développer son cerveau. Lorsque l’on programme, et dans notre cas précis, à l’école, on réalise souvent des erreurs, et ce, en équipe.

Ainsi, un enfant va pouvoir développer sa capacité à collaborer avec ses collègues, et à apprendre de ses erreurs. Le sens d’analyse critique, et de résolution de problèmes lui seront très utiles dans sa vie, à l’avenir. C’est un très bon moyen de développer le Q.I d’un enfant, et de le formater à trouver la réussite dans l’échec.

Les programmes scolaires

Depuis quelques années, l’Éducation nationale a pris conscience de ces nombreux avantages donnés par l’enseignement de la programmation, qui, progressivement, fera son arrivée un peu partout dans les écoles primaires en France. Nous allons donc voir, comment la programmation est enseignée, dans les écoles, mais également collèges et lycées.

Utilisation de robots programmables

Il faut savoir que cette matière n’est pas enseignée sur de simples logiciels, devant un écran d’ordinateur. L’Éducation nationale a décidé d’utiliser des robots programmables. Ces petits modèles, sont semblables à des modèles LEGO, et doivent être construits avant de pouvoir être animés par des logiciels de programmation. Les enfants voient donc cela comme une activité amusante, voire un loisir, plutôt qu’une corvée que pourrait être un exercice de maths.

Ces robots programmables sont proposés sous forme de kits éducatifs, réalisés pour les enfants de tout âge. Du CP, jusqu’au lycée, tout le monde pourra les utiliser pour apprendre selon son âge et son niveau. Ainsi, même si votre enfant n’a que 6 ans, il y aura un modèle fait pour lui, rassurez-vous !

Détail du programme à l’école primaire

Si vous doutez encore de la possibilité d’un enfant en école primaire d’apprendre la programmation, nous allons vous détailler le programme établi. Il consiste, entre autres, à :

Programmer des mouvements d’un robot

Coder des déplacements

Animer un personnage digital

Compréhension d’algorithme simple

Production d’algorithme simple

Activités géométriques simples

Ainsi, selon son âge, l’enfant pourra pouvoir s’exercer avec le programme cycle 2, destiné aux enfants du CP jusqu’au CE2, ou au cycle 1, du CM1 jusqu’au CM2. Une initiation à la programmation leur sera ainsi enseignée, ce qui leur permettra de beaucoup plus facilement, appréhender les programmes destinés aux collégiens et lycéens. Les robots programmables se limiteront à avancer, tourner, reculer, etc. Des actions très simples, mais essentielles pour permettre aux enfants d’avoir les bases de ce domaine.

Voilà, désormais, vous connaissez tout sur les avantages de l’enseignement de la programmation dans les établissements scolaires, et particulièrement en École Primaire. Cette spécialité, devenue matière élémentaire, devrait devenir une norme dans les années futures, ce qui serait une excellente nouvelle pour vos enfants, comme vous l’aurez compris.