La puce en graphène, Cette découverte pourrait aboutir à des smartphones beaucoup plus rapides

La loi de Moore, l’observation faite par l’ancien co-fondateur et PDG d’Intel Gordon Moore au milieu des années 60 et révisée au milieu des années 70, appelle essentiellement à doubler la densité des transistors sur une puce (le nombre de transistors qui rentrent dans un mm carré). chaque année. Au cours des dernières années, les fabricants de puces ont dû se contenter d’augmentations de moins de 100% de cette mesure, bien que les gains aient été importants. Par exemple, la densité de transistors sur le nouveau 5 nm A14 Bionic d’Apple serait d’environ 134 millions, contre environ 90 millions sur le 7 nm A13 Bionic. C’est une hausse de 49%.

Les puces en graphène pourraient donner des téléphones plus rapides et plus légers

En ce qui concerne le calendrier, TSMC et Samsung Foundry restent sur le rythme de Moore avec l’ancienne production de risque de départ de puces 3 nm prévue plus tard cette année, suivie d’une production en volume au second semestre 2022. Par rapport à ses puces 5 nm, la puce 3 nm de TSMC est devrait offrir une augmentation de 10% à 15% des performances ou une augmentation de 25% à 35% de la consommation d’énergie.

Si vous avez perdu le sommeil en vous inquiétant de la possibilité de gains de performances moindres avec les futures puces, vous pourrez peut-être bientôt dormir un peu. Selon ZDNet, l’Université du Sussex au Royaume-Uni a découvert un moyen de conférer aux nanomatériaux des propriétés de type transistor.

Un nanomatériau est un matériau dont la taille unitaire est comprise entre 1 et 100 nm. Le matériau réellement utilisé par l’université est le graphène qui est défini comme « une couche d’un atome d’épaisseur d’atomes de carbone disposés en un réseau hexagonal ». En pliant une couche de graphène comme du papier origami, le matériau a les propriétés de certains des composants électriques utilisés sur les puces.

Cette découverte pourrait permettre la production de petites micropuces qui permettraient de fabriquer des combinés plus rapides et plus écoénergétiques. La taille des micropuces qui pourraient être créées avec des nanomatériaux serait si petite qu’elle créerait plus d’espace à l’intérieur d’un appareil pour placer des puces supplémentaires.

Le graphène semble être le nanomatériau de choix pour ce type de composant en raison de ses capacités de conductivité. Plusieurs banques d’alimentation utilisent des batteries composites au graphène pour réduire les temps de charge. Avec le graphène, une batterie au lithium-ion peut se charger jusqu’à cinq fois plus rapidement, de sorte qu’une batterie au lithium-ion qui prend une heure pour se recharger complète la tâche en seulement 12 minutes.

Le nanomatériau est également 200 fois plus résistant que l’acier et six fois plus léger. Samsung a breveté des innovations à base de graphène en Corée du Sud et aux États-Unis.

Le graphène pourrait finir par être utilisé pour produire d’autres matériaux trouvés sur un smartphone, ce qui devrait réduire le poids d’un combiné utilisant ce matériau. Il y a plusieurs années, une société de recherche coréenne a pu créer un écran OLED utilisant du graphène et le mois dernier, une société appelée Appear Inc. a annoncé qu’elle lancerait un téléphone 5G utilisant une batterie au graphène; ce serait le premier téléphone avec un tel composant et serait également le smartphone 5G le plus léger.

Devant être lancé le mois prochain, le téléphone sera fabriqué par Foxconn et un million d’unités devraient être vendues au cours des six premiers mois. L’appareil utiliserait une nouvelle technologie innovante de résistance à l’eau. Appear est connu pour sa batterie externe Graphene Super 20, qui se recharge en 20 minutes à l’aide de la technologie de batterie Fast Charge exclusive de l’entreprise. La société intégrera bientôt sa technologie de batterie au graphène dans un smartphone.

Alan Dalton, professeur à l’école des sciences mathématiques et physiques de l’Université du Sussex, a déclaré: « Nous créons mécaniquement des plis dans une couche de graphène. C’est un peu comme le nano-origami. Ce type de technologie – la ‘stronique’ l’utilisation de nanomatériaux par opposition à l’électronique – laisse de la place pour plus de puces à l’intérieur de n’importe quel appareil. Tout ce que nous voulons faire avec les ordinateurs – pour les accélérer – peut être fait en froissant le graphène comme celui-ci. «