La saga Winx saison 2 date de sortie, de quoi parlera la saison 2

La Saga wing « c est ton destin » . La saison 1 suit Bloom, un nouvel étudiant dans une école de fées pour apprendre la magie (appelée Alfea). La série n’est pas, comme je le pensais au départ, basée sur la fanfiction de Harry Potter . Il est basé sur Winx Club , une série animée des années 2000 qui m’a totalement manqué. L’émission ressemblait à peu près à « Et si les Spice Girls étaient des fées », et je suis tout à fait d’accord. Si vous avez traversé la saison 1 comme par magie, voici tout ce que nous savons, et certaines choses que nous ne savons pas: la saga winx Saga saison 2.

LA SAGA WINX obtient une saison 2?

Non. Une deuxième saison n’a pas été officiellement annoncée, mais ce n’est pas vraiment dans le caractère pour Netflix d’annuler une émission après une seule saison. Sérieusement, il est presque garanti qu’une série originale de Netflix en obtiendra au moins deux. Il y a une poignée de spectacles qui ont plu aux fans et ont été annulés après une saison ( The Society, Spinning Out, Astronomy Club, The Dark Crystal ) mais c’est encore assez rare. la saga winx est la dernière série fantastique / science-fiction sur Netflix, et des émissions comme celle-là ( Stranger Things, The Witcher, The Umbrella Academy ) ont tendance à très bien fonctionner.

De plus, la première saison ne compte que six épisodes. Ce serait si facile d’en sortir un autre, non?

De quoi parlera la saison 2?

[Il y a quelques spoilers à venir pour la saison 1. Faites avec cette information ce que vous voulez!] Il y a, comme, huit saisons de la série animée, donc votre estimation est aussi bonne que la mienne. Les Winx affronteront probablement un nouveau méchant maintenant qu’ils ont vaincu les Burned Ones. Le dessin animé a une école rivale pour les sorcières et un trio antagoniste appelé Trix (Icy, Darcy et Stormy) dont on supposerait qu’il devraitéventuellement apparaître dans l’émission Netflix.

Il y a aussi plus de Winx qui doivent être ajoutés dans la saison 2! Des piliers familiers comme Bloom, Stella, Aisha, Musa sont tous là. Terra est un nouveau personnage de la série Netflix, un peu comme Flora du dessin animé, mais pas vraiment. Ensuite, il y a Roxy.

Quand sortira la saison 2?

À condition que cela se produise, la meilleure supposition est que nous ne verrons pas la saison 2 avant 2022. Cependant, comme les saisons sont si courtes, il y a une faible possibilité que la saga winx puisse surprendre les fans avec une autre saison courte avant la fin de 2021, mais c’est purement spéculation. Ne marquez pas vos calendriers ou quoi que ce soit.

Que diable suis-je censé regarder jusqu’à la saison 2?

Vous n’avez même pas besoin de quitter Netflix pour trouver d’autres émissions impressionnantes avec les vibrations de Winx Saga en attendant les nouvelles de la saison 2. Il y a Chilling Adventures of Sabrina , le redémarrage effrayant de Sabrina The Teenage Witch qui présente également la saga winx star Abigail Cowen. Il y a The Magicians , une émission sombre et sexy sur un groupe de milléniaux inadaptés à l’école de magie. Vous pourriez également entrer dans The Order , qui parle de la société secrète d’une université qui fait de la magie (je le savais) et aussi des loups-garous! Nous en saurons probablement plus sur le sort de la saga winx bientôt, alors accrochez-vous jusqu’à ce que nous le fassios.