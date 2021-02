La saison 2 de ‘Mythic Quest’ arrive sur Apple TV + le 7 mai

La deuxième saison de Quête mythique est presque sur nous. Apple a publié une bande-annonce pour la comédie TV +, nous donnant un aperçu de ce que Poppy, Ian et le reste de l’équipe préparent. Nous avons une fois décrit le spectacle comme Silicon Valley pour les développeurs de jeux, qui raconte l’histoire d’un studio de jeu derrière un MMO incroyablement populaire.

Lors de la première saison, nous avons suivi l’équipe alors qu’elle publiait une extension majeure pour son jeu intitulé Quête mythique: le banquet du corbeau. La deuxième saison a lieu après les levées de quarantaine et tout le monde retourne au bureau pour comprendre comment s’appuyer sur le succès de l’expansion, en s’attaquant à leurs difficultés avec la direction du jeu. Il explore également les problèmes passés non résolus de certains personnages et la romance de bureau.

Le spectacle a été créé par les mêmes esprits derrière Il fait toujours beau à Philadelphie et coproduit par Ubisoft. La production de la saison 2 a été bloquée à plusieurs reprises l’année dernière après que les membres de l’équipe aient été testés positifs pour COVID-19, mais maintenant, l’émission est prête à être publiée. Quête mythique la saison 2 arrive sur le service d’abonnement Apple TV + le 7 mai – vous pouvez regarder sa bande-annonce ci-dessous pour avoir une idée de ce qui vous attend: