La série “Falcon” est liée à trois projets MCU

Alors que la série “WandaVision” de Marvel Studios mène directement au film “Doctor Strange” de Sam Raimi, il s’avère que la série “Falcon et le Soldat de l’Hiver (The Falcon and the Winter Soldier) aura des liens avec plusieurs titres à venir.

La série de six épisodes reprend après les événements de “Avengers: Fin de partie” avec Sam Wilson (Anthony Mackie) décidant s’il est prêt ou non à jouer le rôle de Captain America et à faire équipe avec Bucky Barnes (Sebastian Stan) pour assumer une nouvelle menace.

S’adressant à EW cette semaine, on a demandé au showrunner Malcolm Spellman si la série pourrait mener à de futurs films et à de nouvelles saisons possibles de la série. Il a révélé qu’il pouvait penser à «trois projets dans le futur qui sont directement liés à cette série», mais il n’a pas le droit de parler de lesquels.

Le chef de Marvel, Kevin Feige, ajoute que parler des saisons futures et des apparitions futures de ces personnages dans d’autres œuvres va dans “le royaume des spoilers … nous avons un avenir tracé pour les personnages post-‘Falcon et le soldat de l’hiver’, mais je ne veux pas. dis bien plus que ça.

Alors que «WandaVision» avait une connexion X-Men avec Evan Peters en tant que Quicksilver, bien que plus pour un bâillon qu’autre chose, des photos de tournage ont indiqué que la série rend visite à un moment donné à la nation insulaire fictive de Madripoor – un repaire fréquent de Wolverine.

Feige confirme que la série fait directement référence à un emplacement qui aurait été impossible à présenter avant que Marvel ne gagne les personnages de Fox, mais il n’est pas clair s’il fait référence à Madripoor ou à autre chose: “ Il y a un décor en particulier dans lequel les gens ont déjà entrevu certaines des bandes-annonces qui sont un décor de Marvel Comics qui ne nous étaient pas auparavant disponibles, mais c’est plus un œuf de Pâques en soi.