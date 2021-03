La version bêta de Spotify Group Sessions commence à faire son entrée dans les voitures

Décider de ce que l’on va écouter en conduisant avec ses amis ou sa famille peut être un véritable challenge. Avec l’arrivée de Spotify Group Sessions dans les voitures, cela va changer.

La version bêta de Spotify Group Sessions est désormais disponible sur son plus grand terrain d’essai : la voiture. Les sessions de groupe ont été dévoilées pour la première fois en mai 2020. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de Spotify Premium de se synchroniser avec la même session de lecture et d’avoir leur mot à dire sur ce qui sera lu ensuite. C’est un outil fantastique à utiliser lors d’une fête ou d’une réunion de famille, mais en 2020, Spotify a mis à jour la fonctionnalité pour permettre aux sessions de groupe de fonctionner indépendamment de la distance. En juin de l’année dernière, les sessions de groupe ont permis aux membres Premium de se synchroniser et d’écouter les mêmes titres simultanément, même s’ils étaient dispersés dans le monde entier.

Avec la lumière au bout du tunnel et la reprise des réunions en personne (si tout va bien) plus tard dans l’année, Spotify cherche maintenant à étendre les Sessions de groupe encore une fois. Les Sessions de groupe sont déjà pratiques, que les gens soient ensemble ou non, et avec la dernière mise à jour, les Sessions de groupe arrivent maintenant dans la voiture.

Les sessions de groupe Spotify pour les voitures sont disponibles en version bêta dès maintenant pour tous les véhicules Polestar 2. Bien que cela limite intrinsèquement les personnes qui pourront accéder à la fonctionnalité dès le départ, cela semble être la prochaine étape parfaite pour les sessions de groupe à l’avenir. En utilisant l’application Spotify intégrée aux systèmes d’infodivertissement de Polestar 2, tous les abonnés Premium présents dans la voiture peuvent rejoindre la session et choisir les chansons qui seront diffusées pendant le trajet. Plutôt que d’avoir des gens qui se battent pour le cordon auxiliaire ou que tout le monde essaie d’utiliser un seul téléphone pour choisir la prochaine chanson, tout peut être contrôlé à partir des téléphones individuels des passagers.

La bêta de Spotify Group Sessions est actuellement limitée aux voitures Polestar 2

Commentant cette nouvelle, Thomas Ingenlath, PDG de Polestar, a déclaré : “Nous savons tous que le conducteur n’a pas toujours le meilleur goût en matière de musique et ma famille a tendance à être d’accord. L’ajout de la version bêta des sessions de groupe de Spotify est un excellent moyen pour les autres passagers du véhicule d’influencer la liste de lecture et de profiter de leurs morceaux préférés.” Pour ceux qui possèdent une Polestar 2 et qui sont abonnés à Spotify Premium, l’utilisation de Group Sessions est très simple. Il suffit d’ouvrir l’application Spotify intégrée, de demander aux passagers de scanner le code de session de groupe depuis leur smartphone, et ils peuvent alors ajouter des chansons, des listes de lecture et des podcasts à la file d’attente Spotify de la voiture. Si quelqu’un abuse de cette fonction ou a simplement un mauvais goût en matière de musique, le conducteur qui organise la session peut révoquer l’accès des personnes à tout moment.

On ne sait pas encore quand les sessions de groupe seront étendues à d’autres véhicules, mais il devrait y avoir des progrès dans ce domaine. Les voitures Polestar 2 sont actuellement les seules sur le marché à être équipées d’Android Automotive, et comme de plus en plus de constructeurs automobiles utilisent la plateforme automobile intelligente de Google, les sessions de groupe de Spotify devraient également s’étendre à d’autres marques et modèles.