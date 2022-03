Laissez-vous tenter par les incontournables vêtements Breizh Club !

La Bretagne, fière région française, a vu naître par sa popularité, de nombreuses boutiques proposant des produits originaux qui sauront rappeler les couleurs de cette région. Pour le plaisir des consommateurs, ces dernières proposent nombre de vêtements et d’accessoires en honneur aux terres bretonnes. Aujourd’hui, des incontournables de notre placard comme les sweats, pulls et t-shirts ont su s’imposer par leurs déclinaisons bretonnes comme des vêtements intemporels qui encore maintenant, ont un réel succès auprès des Français ainsi que des touristes. Pour hommes, femmes et enfants, ces pièces indémodables continuent de se porter en mettant en avant les rayures si célèbres de la marinière et apporter une touche de fraicheur à vos tenues. Parmi les nombreuses boutiques qui proposent des articles associés à la Bretagne, nous vous proposons la marque Breizh club, enseigne qui a su mettre en avant des produits locaux à l’image du paysage breton.

La marinière bretonne Breizh Club : d’où tire-t-elle sa célébrité ?

Aujourd’hui, une indispensable de nos dressings, la marinière est un classique qui continue de trouver sa place dans nos garde-robes. Née en 1858, la marinière prend place au sein de la marine, cette dernière décidant d’imposer à tous ses ouvriers cet habit qu’on appelait à l’époque « le tricot rayé ». Elle deviendra par la suite le vêtement représentant la Bretagne par l’importance que prendra l’équipage breton au sein de la marine nationale française. Devenue finalement l’uniforme officiel des marins, la marinière deviendra l’emblème officiel des excursions en mer et des hommes qui y prennent part.

Qui plus est, en l’espace de presque deux siècles, la marinière passera de l’uniforme des marins aux défilés des grands couturiers. Reprise par les plus grands noms tels que Jean-Paul Gautier, Coco Chanel ou encore Brigitte Bardot, elle saura s’imposer comme une pièce intemporelle et incontournable de notre dressing chez les hommes comme chez les femmes. La marinière deviendra plus qu’un simple vêtement, mais un véritable symbole français. Afin de garder cette influence dans des articles dérivés de la marinière, Breizh Club met en avant des vêtements et accessoires en hommage à la Bretagne.

Des vêtements et accessoires pour vous habiller en toute saison

Produit au sein même de la région, nombreux sont les vêtements et accessoires de la marque Breizh Club conçu sur les terres bretonnes. Avec de plus en plus de personnes portant un vêtement ou accessoire en hommage à la Bretagne, la société rennaise a su faire grandir son influence par une large sélection de produits issue des traditions bretonnes.

Aujourd’hui développé à travers la France, le marché des produits originaux qui sauront rappeler la Bretagne connaît un succès croissant auprès des touristes ainsi que des Français. Afin de répondre à la forte demande, Breizh Club propose des polos, marinières, t-shirts, sweat ou encore des tasses et totebags aux couleurs de la Bretagne. En proposant sur son site spécialisé une large gamme d’articles aux influences bretonnes, la marque rennaise offre la possibilité de vous habiller avec des vêtements bretons, autant dans le style que dans leur production.

De plus, pour vous permettre de trouver des vêtements et accessoires qui vous ressemblent, la boutique Breizh Club met à votre disposition des articles personnalisables.

Avec un design ou un slogan en hommage à la Bretagne, vous retrouverez les favoris de la marque avec les broderies “Le beurre c’est la vie” ou encore “Bretonne pur beurre”. Ainsi, quelles que soient vos préférences, vous serez assuré de trouver le vêtement idéal pour montrer au grand jour votre amour pour la Bretagne.

Retrouvez une large sélection de produits en honneur à la Bretagne sur le site Breizh Club !

Lancée en 2016, la marque Breizh Club est une entreprise basée au sein de la ville de Rennes avec l’objectif de produire des articles représentant la Bretagne et le patrimoine de cette dernière. Favorisant des vêtements et accessoires issus d’une fabrication plus respectueuse de l’environnement avec des tissus durable et des matériaux recyclables, Breizh Club s’impose comme une marque innovante dans la conception de ses produits.

De plus, afin de répondre aux besoins de ses consommateurs, Breizh Club propose une large sélection d’articles concernant le prêt-à-porter, avec des vêtements pour toute la famille. Vous trouverez également un catalogue d’accessoires uniques qui sauront ajouter une touche bretonne au style de vos tenues. Pour ceux qui souhaiteraient un peu de Bretagne chez eux, Breizh Club dispose par ailleurs d’un bon nombre d’articles pour votre maison, afin de décorer votre intérieur en souvenir de la belle région bretonne.