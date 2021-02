Lancement du GPU discret Intel Iris Xe MAX pour ordinateurs portables: concurrence à NVIDIA et AMD?

Intel, après une longue interruption, a officiellement lancé une carte graphique dédiée – le GPU discret Iris Xe MAX. Bien que le nom puisse le rendre intimidant, il ne s’agit que d’un GPU discret d’entrée de gamme, visant à offrir de meilleures performances informatiques plutôt que de jouer.

Le GPU Intel Iris Xe MAX est conçu et développé pour aller avec les processeurs Tiger Lake de 11e génération, qui sont livrés avec un GPU Iris Xe-LP intégré, où LP signifie faible consommation. L’Iris Xe MAX est susceptible d’affronter les GPU NVIDIA MX250 / MX350, au lieu des cartes graphiques grand public.

La société s’est associée à de grands équipementiers informatiques tels que Acer, Dell et Asus pour lancer des ordinateurs portables basés sur la plate-forme Xe Max. Et Acer a récemment lancé le Swift 3X, le premier ordinateur portable du pays doté des graphiques Iris Xe MAX.

Les performances brutes de l’Intel Xe-LP et du Xe MAX sont presque similaires. En fait, les deux GPU ont un nombre identique d’ALU (786) et d’UE (96). Cependant, le GPU Iris Xe MAX fonctionne à une vitesse d’horloge légèrement plus élevée à 1650 MHz, au lieu de 1350 MHz.

Une autre différence majeure entre le Xe-LP iGPU (intégré) et le Xe MAX dGPU (dédié) est que le dGPU est livré avec 4 Go de mémoire vidéo, tandis que l’iGPU partage la mémoire du système. Ainsi, même lors de l’exécution de tâches gourmandes en GPU comme le rendu vidéo, un ordinateur portable avec dGPU (Xe MAX) offrira de meilleures performances multitâches.

Cependant, un ordinateur portable avec le dGPU est susceptible de réduire la durée de vie de la batterie par rapport à un ordinateur portable avec un iGPU, car l’Iris Xe Max est livré avec un TDP de 25W. Bien que les deux cartes graphiques soient basées sur Intel 10nm SuperFin, celle intégrée consommera moins d’énergie, offrant ainsi une meilleure autonomie de la batterie.

Ordinateurs portables avec GPU Intel Iris Xe MAX en Inde

À partir de maintenant, l’Acer Swift 3X est le seul ordinateur portable disponible en Inde avec le GPU Intel Iris Xe MAX dédié, et il est livré avec un prix de départ de Rs. 79 999, ce qui est similaire à certains des ordinateurs portables de jeu de milieu de gamme avec un GPU NVIDIA ou AMD dédié.

Si vous envisagez d’acheter un ordinateur portable avec le GPU Iris Xe MAX, ne le faites pas pour des performances GPU, car il ne s’agit pas d’une carte graphique grand public. Cependant, comparé à un ordinateur portable de jeu avec un prix similaire, l’ordinateur portable avec processeur graphique Intel Xe MAX offrira une meilleure autonomie de la batterie et fonctionnera probablement plus froid et plus silencieux.

Ainsi, NVIDIA ou AMD pourraient avoir à s’inquiéter un peu de l’Iris Xe MAX, car Intel poussera probablement les OEM à inclure un graphique Xe MAX, en particulier sur les ordinateurs portables des créateurs et des entreprises au lieu des GPU AMD ou NVIDIA, et la société pourrait en fait venir avec un GPU de jeu à part entière dans les prochaines années.