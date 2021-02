L’application Google Maps iOS vous permettra bientôt de payer pour le stationnement et les transports en commun

Google vient de déployer une nouvelle fonctionnalité de paiement pour le stationnement aux États-Unis qui permet aux utilisateurs d’Android de payer les tarifs du stationnement dans la rue et des transports en commun directement depuis Google Maps, sans avoir à entrer en contact avec un parcmètre ou un distributeur de billets.

Ces jours-ci, les gens améliorent leur jeu de désinfection des mains et évitent autant que possible de toucher les surfaces publiques. Grâce à une intégration avec les fournisseurs de solutions de stationnement Passport et ParkMobile, vous pouvez désormais payer facilement votre compteur directement à partir de la navigation dans Maps, et éviter de toucher complètement le compteur.

Selon Google, les utilisateurs recevront un bouton « Payer pour le stationnement » dans l’interface de navigation de conduite lorsqu’ils approchent de leur destination, et lorsqu’ils arriveront, ils pourront entrer un numéro de compteur, saisir la durée pendant laquelle ils souhaitent se garer et puis appuyez sur «Payer» pour utiliser Google Pay. Si les utilisateurs ont besoin de prolonger la durée de stationnement, ils peuvent facilement prolonger votre session de stationnement en quelques clics.

Google affirme qu’il étend également la capacité de payer les tarifs de transport en commun à partir de Maps pour plus de 80 agences de transport en commun à travers le monde, ce qui signifie que les utilisateurs pourront planifier leur voyage, acheter leur tarif et commencer à rouler sans avoir à basculer entre les applications.

Lorsque vous obtenez un itinéraire en transports en commun, vous verrez l’option de payer avec votre téléphone avec les cartes de crédit ou de débit déjà associées à votre compte Google Pay. Et dans des endroits comme la baie de San Francisco, vous pourrez également acheter une carte numérique Clipper directement depuis Google Maps. Une fois que vous avez acheté votre tarif, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur votre téléphone sur le lecteur ou de montrer votre billet numérique pour monter à bord.

Pay for parking est en cours de déploiement aux États-Unis sur Android dans plus de 400 villes, et Google affirme que les mêmes fonctionnalités seront bientôt disponibles pour les propriétaires d’iPhone qui utilisent Google Maps – probablement via l’intégration Apple Pay.