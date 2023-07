L’art de combiner fonctionnalité et esthétique dans les luminaires

Dans ce nouvel article, nous allons vous faire découvrir la maison Hoopzi, qui est une marque française et qui livre directement chez vous des luminaires qui bouleversent vos idées sur le design. Appliques, lampadaires, lustres, plafonniers et modèles de spot équipent votre cuisine, salle de bain, chambre et pièce de vie pour un espace intérieur moderne et chaleureux.

Des luminaires durables

Suivez le fil… de la pensée de la maison Hoopzi : tous les objets doivent être durables et non jetables. Le crédo de la maison s’articule autour de 3 points essentiels. Primo, les suspensions luminaires sont conçues de matériaux bruts : fibres naturelles en coton, en ficelle ou en lin français. Secondo, les abat-jour sont faits de biomatériaux, à base de coquilles d’huîtres recyclées. Et tertio, les emballages et packagings sont en carton kraft 100% recyclable. De plus ; noir, blanc, naturel… : les coloris Hoopzi se marient avec toutes vos ambiances !

Des avis unanimes

Sur le site Hoopzi.com, les avis ont été associés au produit choisi par le client. Les témoignages sont invariablement positifs et vantent la qualité, les finitions, la conformité des objets reçus et des photos du site ainsi que la simplicité tant recherchée dans la décoration actuelle des espaces intérieurs.

La qualité Hoopzi

La suspension Hoopzi est un luminaire indémodable et polyvalent : son design s’adapte à toute pièce de la maison, cuisine, bureau, chambre… Les articles Hoopzi sont garantis 10 ans ; Hoopzi est une marque française : le mode de vie durable, c’est aussi favoriser l’emploi en France !

Une lampe baladeuse et 4,5 mètres de fil de lin

Longtemps, vous avez tenté de cacher les fils électriques en plastique disgracieux, pliés et tordus. Le fil Hoopzi se pare de lin ou de coton et son dressing-code ne comporte pas moins de 11 couleurs ; de quoi harmoniser l’éclairage et ainsi l’ambiance dans votre maison. Cuisine, salle de bain, chambre, pièce de vie ? La lampe baladeuse dite BALA s’y adapte, car elle est réglable avec son fil luminaire de 4,5 mètres de long. Une prise, un interrupteur et une douille E27 en bakélite complètent la lampe. Objet à la fois fonctionnel et esthétique, la lampe baladeuse Hoopzi se marie dans une ambiance bohème, une maison moderne comme dans un intérieur design. En quelques jours ouvrés (de 2 à 5), la baladeuse est livrée dans un emballage 100% recyclable, directement chez vous. Un achat raisonné, à l’empreinte carbone minimale, garanti 10 ans et surtout, 100% made in France !

Les suspensions et leurs fils de couleur

Entre mix et match de coloris et de nombre de fils et de douilles et les longueurs des cordons en lin français, Hoopzi propose 50 modèles de suspensions plafonniers ! Un fil pour une ambiance minimaliste, 2, 3 ou 5 fils pour d’autres ambiances et décorations. Les modèles 5 fils sont disponibles en 5 coloris et les fils mesurent 3,5 mètres. Leur installation est simplifiée sur boîte DLC et comme tous les produits Hoopzi, les suspensions sont garanties 10 ans.

Abat-jour ou ampoule LED ?

Les douilles des luminaires Hoopzi aux normes E27 accueillent des ampoules LED munies d’un filament carbone (et non tungstène, matériau rare et onéreux). L’épaisseur du rai de lumière confère une ambiance chaleureuse et vintage à l’éclairage de votre pièce. Ces ampoules se montent sur le modèle de lampe baladeuse BALA et sur tous les luminaires Hoopzi : suspensions, lampes de table, appliques… D’aucuns choisiront un abat-jour cage épuré et d’autres préféreront les abat-jour en biomatériaux, ultra-légers, de diamètre 40 cm et de hauteur 9,5 cm pour les uns ou 12 cm par 13 cm de hauteur pour les modèles DOTE : un rendu moderne sans plastique. Les coloris sont astucieusement déclinés en teintes neutres et naturelles : elles s’associent parfaitement avec les cordons en lin 100% français des suspensions et lampes de table.

Des accessoires

Le lampadaire sur pied ASYM possède ce charme intemporel des luminaires dédiés aux salons de lecture. Il peut aussi remplacer une lampe de bureau pour gagner de l’espace sur sa table de travail… Quant aux appliques, les cordons en lin se montrant sous leur meilleur jour, il est devenu inutile de prévoir des saignées dans vos murs pour poser ces luminaires ! Un support vissé par 2 points, discret et élégant, vient supporter le cordon surmonté d’une douille E27 et de son élégant abat-jour cage. Les 15 attaches de fils prévues dans le pack de l’applique murale permettent de donner aux fils la forme que vous souhaitez : vous pouvez dessiner comme écrire grâce aux 4,5 mètres de cordon !

Alors, vous êtes prêt à vous laisser tenter par un vent de fraicheur design dans votre intérieur ?