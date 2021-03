Le camping-car Opel Zafira Life Crosscamp Lite 2021

À l’approche de la nouvelle saison en plein air, Opel cible ceux qui recherchent un camping-car avec leur Zafira Life Crosscamp Lite 2021.

Offert aux côtés du Crosscamp Flex, qui commence à 45 999 € (55 472 $) en Allemagne et comprend une kitchenette, des placards, une cuisinière et un lavabo, il peut être obtenu à partir de 44 499 € (53 663 $).

Converti par une société allemande nommée Crosscamp, sa liste d’équipements comprend une cuisinière à gaz qui peut être déplacée vers l’arrière, un espace pour stocker une bouteille de gaz de 1,8 kg (4 lb), un stockage pour la batterie de l’habitation et un conteneur de stockage amovible situé à côté de la porte arrière coulissante côté conducteur qui peut également se fixer à l’arrière du véhicule.

Une glacière de 13 litres (0,46 pi3) pour des rafraîchissements est également disponible et peut être installée entre les sièges avant. De plus, la banquette derrière les sièges avant peut se transformer en lit de 140 × 200 cm (55 × 79 po) la nuit, et deux autres lits de 120 × 200 cm (47 × 79 po) peuvent être placés sous le lit de série. toit montant. Le nouveau camping-car d’Opel peut également être commandé avec sept places assises.

Ailleurs, un ensemble généreux d’équipements de sécurité est inclus, comme l’assistance au maintien de voie, l’aide au démarrage en côte, l’alerte de collision avant, l’assistance au freinage d’urgence, l’alerte de somnolence, la reconnaissance des panneaux de signalisation et le régulateur de vitesse semi-adaptatif. Le système d’info-divertissement avec intégration de smartphone, climatisation à deux zones, sièges avant chauffants et autres sont également de série.

Les clients peuvent également obtenir la caméra de recul à 180 degrés en option, Park Pilot à l’avant et à l’arrière, avec alerte de zone aveugle latérale, contrôle de traction IntelliGrip, affichage tête haute et OpelConnect.