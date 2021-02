Le casque Apple AR / VR sera équipé d’un écran 8K et un LiDAR

Les rumeurs autour du développement pas si secret d’Apple d’un casque AR / VR ont été répandues tout au long de la jeune année, mais la dernière série de rapports fait apparaître plus clairement les spéculations sur l’appareil.

Les dernières fuites nous donnent non seulement des spécifications, mais également un rendu d’artiste basé sur des photos du casque, ainsi qu’un éventuel calendrier de publication par les analystes basé sur les rapports des fournisseurs.

Jeudi, L’information (paywall) a rapporté que le nouvel appareil Apple embarquera deux écrans avec une résolution de 8k, une douzaine de caméras de suivi et des capteurs de suivi oculaire dans un casque élégant. En outre, les utilisateurs peuvent également être en mesure d’échanger les bandeaux avec des capacités variables, telles que l’audio spatial ou une capacité de batterie accrue.

New: I’ve seen internal Apple renders of its mixed reality headset. It’s a sleek, curved visor with swappable headbands and over a dozen cameras. Artist mockup of the renders: https://t.co/KMuncsbr7b pic.twitter.com/0FF5G87bwi

