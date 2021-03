Le casque VR d’Apple pourrait avoir 15 caméras

Un nouveau rapport de l’analyste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, Ming-Chi Kuo, indique que le casque Apple VR pourrait contenir jusqu’à 15 caméras pour la RA et la biométrie.

Dans une nouvelle note de recherche vue par iMore, Kuo note ses propres rapports précédents sur les projets d’Apple de lancer un casque de réalité augmentée / mixte vers le milieu de 2021. Kuo dit que l’appareil pourrait être alimenté par des écrans micro-OLED et disposer de plusieurs modules de caméra optique pour alimenter l’expérience AR / VR .

Il s’avère qu’il voulait dire 15 caméras. La note indique que Kuo prédit qu’Apple utilisera huit modules de caméra “pour fournir une expérience AR transmettant l’image”, six modules pour “la biométrie innovante” et un autre module pour la détection environnementale. Kuo a fait la prédiction dans le contexte du fournisseur d’Apple Largan, qui, selon Kuo, en bénéficiera considérablement.

Plus tôt cette semaine, Kuo a donné plusieurs détails supplémentaires sur le casque VR supposé d’Apple, alors qu’il cherchait à défier certains des meilleurs casques VR du marché. Kuo a déclaré que le produit serait publié l’année prochaine et coûterait environ 1 000 $.

Ce prix est très différent, bien que peut-être un peu plus réaliste, que l’énorme prix de 3000 $ offert par The Information plus tôt cette année:

Une énorme nouvelle fuite de “ The Information ” affirme que le casque VR d’Apple comportera deux écrans 8K et coûtera 3000 $. D’après le rapport: Un casque de réalité mixte qu’Apple est en train de développer sera équipé de plus d’une douzaine de caméras pour suivre les mouvements de la main et montrer des vidéos du monde réel aux personnes qui le portent, ainsi que d’écrans 8K ultra-haute résolution et d’une technologie avancée pour le suivi des yeux. technologie, selon une personne ayant une connaissance directe de l’appareil.

Apple devrait également dévoiler des lunettes après son casque VR, bien que les rapports soient mitigés sur une période potentielle.