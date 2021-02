Le chef par intérim de la NASA affirme que l’atterrissage sur la Lune 2024 n’est plus un objectif «réaliste»

L’administrateur par intérim de la NASA a déclaré mercredi soir que l’objectif d’atterrir des humains sur la Lune d’ici 2024 ne semble plus réalisable.

« L’objectif d’atterrissage lunaire 2024 n’est peut-être plus un objectif réaliste en raison des deux dernières années de crédits, qui n’ont pas fourni suffisamment de fonds pour rendre 2024 réalisable », a déclaré à Ars l’administrateur par intérim, Steve Jurczyk. «À la lumière de cela, nous examinons le programme pour trouver la voie la plus efficace à suivre.»

Il y a deux semaines, l’attachée de presse de Biden, Jen Psaki, a déclaré que la nouvelle administration soutiendrait le programme Artemis de l’agence spatiale pour faire atterrir des astronautes sur la Lune et préparer le terrain pour une éventuelle mission humaine sur Mars. Jurczyk a déclaré lors d’une interview que la NASA avait accueilli un vote de confiance de l’administration Biden.

« L’Administration soutient les objectifs du programme Artemis et nous sommes enthousiasmés par les prochaines étapes », a-t-il déclaré. « Nous avons pleinement l’intention de maintenir la continuité des objectifs du programme Artemis. »

Il est à noter que l’administration a fourni une déclaration de soutien aussi claire au programme Artemis, à la fois parce qu’il poursuit une initiative commencée sous l’administration Trump, et aussi parce qu’elle est venue si tôt après que Biden a emménagé à la Maison Blanche. Souvent, les décisions majeures en matière de politique spatiale interviennent plus tard au cours d’une présidence, et la NASA n’a pas encore de candidat pour le diriger. Cependant, le signal précoce et clair a été largement accueilli dans la communauté spatiale, qui a demandé la stabilité plutôt que des bouleversements majeurs avec chaque nouveau président.

Au-delà de son soutien général dans sa déclaration à la presse il y a deux semaines, Psaki n’a fourni aucun détail. Bien qu’il ait été largement supposé que la date d’atterrissage 2024 n’était pas possible – en particulier après que le Congrès n’ait pas entièrement financé la demande de la NASA pour le développement d’un système d’atterrissage humain au cours de l’appropriation de l’exercice 2021 – c’est la première fois qu’un haut responsable de la NASA a publiquement soutenu que Date. Jurczyk a déclaré que l’agence travaillera en étroite collaboration avec la Maison Blanche au cours des deux prochains mois pour identifier une voie réaliste pour le programme Artemis.

L’administration Trump a mis le plan Artemis en marche en 2019 et, bien qu’il se soit avéré être un programme populaire, certains de ses délais étaient plus ambitieux que fondés en fait. Il reste une quantité incroyable de travail à faire non seulement sur les fusées et l’atterrisseur, mais aussi sur les combinaisons spatiales et une myriade d’autres technologies nécessaires pour envoyer en toute sécurité des humains dans l’espace lointain et en revenir.

Trouver un atterrisseur

Le principal parmi les délibérations sur l’établissement d’un nouveau calendrier sera de passer de trois offres pour le système d’atterrissage humain à deux, voire une. La NASA a examiné les propositions d’une équipe dirigée par Blue Origin, une autre par Dynetics et un troisième plan de SpaceX pour transporter les humains de l’orbite lunaire à la Lune et retour.

Une décision était initialement attendue fin février, mais Jurczyk a déclaré que l’agence avait besoin de plus de temps pour la passation de marchés « importante et complexe ». Il a déclaré qu’une décision sur les contrats du système d’atterrissage humain devrait désormais intervenir de la mi à la fin avril. Déterminer quand un ou plusieurs de ces atterrisseurs pourraient être construits, testés et pilotés sera essentiel pour déterminer une date réaliste à laquelle les humains pourraient atterrir sur la surface lunaire.

En plus de remonter le moral à la NASA, Jurczyk a également déclaré que la poursuite du programme Artemis était importante à la fois pour les partenaires commerciaux de l’agence spatiale, ainsi que pour d’autres pays qui envisagent de participer. Il apporte une certitude aux entrepreneurs de la NASA et envoie un message crucial aux agences spatiales au Canada, en Europe, au Japon et ailleurs qui contribuent déjà en argent et en matériel à l’effort Artemis.

En se poursuivant sous l’administration Biden, le programme Artemis deviendra le premier programme d’exploration humaine de l’espace lointain de la NASA à se poursuivre à la fois en nom et en fonction depuis le programme Apollo Moon dans les années 1960.