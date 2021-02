Le jet stream ondulant est-il responsable du changement climatique ?

Certaines chansons sont accrocheuses, que vous les aimiez ou non. Certaines explications scientifiques semblent être équivalente : elles sont intrinsèquement intuitives, ce qui les rend faciles à mémoriser. C’est évidemment le cas de l’hypothèse selon laquelle le réchauffement de l’Arctique entraînerait un courant-jet plus agité, produisant des conditions météorologiques extrêmes aux latitudes moyennes, comme la récente vague de froid épique dans le centre des États-Unis.

Le froid est arrivé après que le “vortex polaire” en rotation dans la haute atmosphère au-dessus de l’Arctique ait été perturbé en janvier, libérant son contenu vers le sud alors que le courant-jet faisait un détour par rapport à son trajet habituel. Ce comportement pourrait-il être en fait une conséquence du réchauffement climatique ? Cette suggestion est apparue dans des articles de presse et des fils Twitter à travers le pays. Mais l’idée est plus difficile à accepter que ce que la science dit qu’elle devrait être.

Réglage du courant-jet

Bien que les spécificités varient, l’idée générale est basée sur le fait que l’Arctique se réchauffe plus rapidement que les latitudes moyennes. En conséquence, la différence de température entre eux diminue un peu. Le courant-jet se forme à la frontière entre l’Arctique et l’air des latitudes moyennes, de sorte qu’une différence de température plus petite affaiblirait le courant-jet. Et un jet-stream plus faible est plus enclin à de grands méandres ondulants qui peuvent vous apporter de l’air froid du nord ou de l’air chaud du sud.

Les données météorologiques des dernières décennies contiennent certaines tendances dans les latitudes moyennes, ce qui implique que le réchauffement de l’Arctique pourrait perturber les régimes météorologiques là-bas. Cependant, c’est un cas où le mantra «la corrélation n’est pas la causalité» sert bien. Les climatologues ne se contentent pas de rechercher les tendances et de les blâmer tous sur le changement climatique causé par l’homme. Ils étudient les mécanismes qui pourraient conduire ces tendances pour évaluer quelle hypothèse (parfois parmi d’autres) peut réellement les expliquer.

Certaines modélisations ont révélé des liens plausibles entre certains modèles de notre climat et des éléments comme le réchauffement de l’Arctique, la perte de glace de mer et même le déclin de la couverture neigeuse. Mais le plus souvent – comme détaillé par Carbon Brief après un autre froid hivernal aux États-Unis en 2019 – les modèles ne parviennent pas à démontrer un lien. Il est certainement possible que les modèles ne fonctionnent pas correctement, mais cela devrait au moins nous faire réfléchir sur les connexions.

Une étude de 2017, par exemple, a conclu que les tendances du vortex polaire stratosphérique étaient probablement le résultat de la variabilité naturelle plutôt que de la perte de glace de mer causée par l’homme. Et un article publié dans la revue Nature Climate Change en novembre dernier a noté que les observations et les études des dernières années n’ont pas renforcé le cas. «Les tendances à court terme de la fin des années 1980 au début des années 2010 qui ont alimenté la spéculation initiale de l’influence de l’Arctique ne se sont pas poursuivies au cours de la dernière décennie», ont écrit les auteurs. «Tendances à long terme de l’oscillation arctique et [jet stream] les ondulations, mises à jour à l’hiver 2019/20, sont faibles et indiscernables de la variabilité interne. »

Les rapports du GIEC ont également évalué l’état de la science sur cette question. Le rapport spécial de 2019 sur l’océan et la cryosphère dans un climat en évolution a été enregistré assez récemment. «Il n’y a qu’une confiance faible à moyenne dans la nature actuelle des liens météorologiques entre l’Arctique et les latitudes moyennes, car les conclusions des analyses récentes sont incohérentes», indique le rapport. «Dans l’ensemble, les changements dans le vortex polaire stratosphérique et [Arctic Oscillation] ne sont pas séparables de la variabilité naturelle et ne peuvent donc pas être attribués à la perte de glace de mer due aux gaz à effet de serre. »

Pas concluant

Cela dit, certains climatologues fais trouver les preuves que le changement climatique a contribué à provoquer l’événement convaincantes, même si d’autres ne le font pas. Et ce n’est pas un faux débat impliquant quelques mouches à contre-courant, comme celles qui rejettent complètement le réchauffement causé par l’homme. Il n’y a vraiment pas de consensus de toute façon parce que la recherche ne dicte pas encore une réponse claire. Cela signifie que des déclarations confiantes reliant l’étrangeté du jet stream à une tendance causée par l’homme rendent de nombreux climatologues grincheux.

Alors, que peut-on dire du froid qui vient de s’étendre du centre des États-Unis jusqu’au Texas? Bien que rare et extrême, ce n’était pas sans précédent. Et à mesure que l’Arctique se réchauffe, l’air qui se répand parfois vers le sud ne sera plus aussi glacial qu’auparavant. Mais la science n’a pas encore de réponse claire quant à savoir si les mécanismes qui contrôlent ce déversement changent avec le réchauffement climatique. Au lieu de cela, plusieurs réponses concurrentes sont testées.

Outre l’attribution du blâme, cela est important pour définir les extrêmes météorologiques auxquels nous pouvons nous attendre à l’avenir. Pour l’instant, la science du climat ne peut pas vous dire si l’ouverture d’une entreprise de manteaux d’hiver au Texas est un investissement judicieux à long terme, même si l’hypothèse du jet stream ondulé semble logique. Science du climat peut, cependant, confirment que l’hiver existe toujours. Il est toujours sage de se préparer aux conditions météorologiques extrêmes qui peuvent déclencher des pannes en cascade des systèmes destinés à assurer notre sécurité.