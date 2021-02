Le M1 Mac mini est maintenant disponible en version reconditionnée certifiée par Apple

Apple a commencé à vendre des modèles reconditionnés de son M1 Mac mini sur le site Web Certified Refurbished de l’entreprise. Le mini mais puissant Mac est le premier Mac de bureau d’Apple à intégrer la puce M1 et a reçu des critiques élogieuses de la mini communauté.

Les configurations actuelles disponibles en tant que modèle remis à neuf sont les suivantes:

Le programme Certified Refurbished d’Apple, contrairement aux autres «boîtes ouvertes» ou aux articles usagés que vous pourriez trouver chez un détaillant tiers, fait passer les produits usagés à travers un processus étendu qui les rend impossible à distinguer d’un nouveau produit. Ils sont également livrés avec de nouveaux accessoires tels que le chargeur et le câble et bénéficient de la même garantie que les nouveaux produits Apple.

Vous recevrez un appareil «comme neuf» avec des pièces de rechange Apple authentiques (si nécessaire) qui ont été soigneusement nettoyées et inspectées. Les appareils iOS remis à neuf seront livrés avec une nouvelle batterie et une nouvelle coque extérieure. Chaque appareil est livré avec tous les accessoires, câbles et systèmes d’exploitation.1 Tous les produits reconditionnés certifiés Apple sont emballés dans une toute nouvelle boîte blanche et vous seront envoyés avec livraison et retour gratuits.