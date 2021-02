Le mois prochain, Word sera doté d’une fonction de texte prédictif

Êtes-vous un utilisateur de Microsoft Word qui n’est pas le dactylographe le plus rapide ou le plus précis? Ensuite, vous apprécierez peut-être une nouvelle fonctionnalité en cours de développement pour le logiciel qui devrait arriver en mars. Comme son nom l’indique, les «prédictions de texte» devraient aider les utilisateurs à écrire plus efficacement en prédisant le texte rapidement et avec précision.

La fonctionnalité de prédiction de texte apparaît dans la section «en développement» de la feuille de route de Microsoft 365 – elle a été publiée pour certains bêta-testeurs en septembre. Microsoft écrit que non seulement il peut réduire les erreurs d’orthographe et de grammaire, mais que l’outil apprend également le style d’écriture d’un utilisateur au fil du temps pour proposer des recommandations personnalisées.

La fonctionnalité sera familière à quiconque utilise Google Docs, où une version similaire est disponible depuis un certain temps. Cela fait également partie de Gmail.

La fonctionnalité de prédiction de texte de Microsoft nécessite simplement que les utilisateurs commencent à taper dans un document Word ou Outlook. Tout texte prévu apparaît en gris et peut être accepté en appuyant sur la touche de tabulation ou rejeté en appuyant sur échapper. Il peut être désactivé via la barre d’état (Word) ou dans la section des options (Outlook) et est actuellement disponible pour 50% des utilisateurs du canal bêta de Windows.

La nouvelle des fonctionnalités de prédiction de texte intervient peu de temps après que Microsoft a annoncé qu’un Office 2021 sous licence perpétuelle pour Windows et macOS arriverait plus tard cette année. Plutôt que de payer les 69,99 USD par an / 6,99 USD par mois, les utilisateurs réguliers et les petites entreprises peuvent obtenir Office 2021 pour un prix unique.

Merci, TechRadar