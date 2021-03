Apple est sur le point de changer toute sa gamme d’iMac et de MacBook des processeurs x86 d’Intel vers ses propres puces ARM développées en interne, dans le but d’être un concurrent sérieux en matière de performances. Selon le dernier tableau de performances à thread unique de PassMark, il semble qu’Apple ait déjà atteint cet objectif – du moins sur le papier. Le processeur M1 de la société de technologie prend la deuxième place derrière le Core i9-11900K d’Intel, avec un score tout aussi élevé que celui de nombreux modèles de notre meilleur guide des processeurs de jeu.

Le score de l’Apple M1 de 3550 bat le i7 11700K d’Intel (3542) par un smidge, ainsi que le Ryzen 7 5800X haut de gamme d’AMD (3506). C’est particulièrement impressionnant quand on considère que le M1 est conçu comme un processeur basse consommation pour les appareils mobiles tels que les ordinateurs portables. Qui sait combien de performances nous pourrions voir avec les futures puces Apple Silicon conçues pour une utilisation sur ordinateur de bureau?

Bien sûr, un MacBook basé sur M1 ne remplace toujours pas le meilleur ordinateur portable de jeu par un effort d’imagination, car les meilleurs jeux PC ont été conçus autour de processeurs x86.

Cependant, les réalisations d’Apple sont également une bonne nouvelle pour les futurs PC. S’il peut offrir ce niveau de performance tout en offrant une autonomie de batterie dépassant de loin les ordinateurs portables x86, les goûts d’Intel et d’AMD devront sans aucun doute améliorer leur efficacité et leurs performances de jeu dans les futurs processeurs.

C’est aussi une bonne recette pour des ordinateurs portables de jeu plus froids et plus silencieux, avec une durée de vie de la batterie plus longue, à l’avenir.