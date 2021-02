Le prochain iPhone d’Apple pourrait se vanter d’un écran toujours allumé

Les rumeurs concernant la gamme d’iPhone 13 prennent rapidement de l’ampleur. Selon AppleInsider, le célèbre leaker Max Weinbach et ToutApplePro ont partagé une vague de fuites d’iPhone de nouvelle génération, y compris le mot d’un affichage permanent. Apparemment, l’écran LTPO (oxyde polycristallin à basse température) de 120 Hz à faible consommation de batterie imitera votre écran de verrouillage et fournira une poignée d’informations sans aucune entrée, un peu comme ce que vous voyez sur certains combinés Android. Seules la batterie et l’horloge seraient toujours visibles, mais une «barre et des icônes» afficherait vos notifications. De nouvelles notifications apparaissaient, mais seulement momentanément.

Weinbach a également fait écho aux rumeurs des analystes concernant des caméras améliorées sur toute la gamme, notamment des caméras ultra-larges améliorées (avec de meilleures performances en basse lumière), une astrophotographie automatique et un mode vidéo portrait de type Galaxy S21. Vous pouvez également voir des aimants MagSafe plus puissants. Votre module complémentaire de portefeuille ne doit pas glisser lorsque vous sortez votre iPhone de votre poche. Cela ne mènera pas nécessairement au légendaire iPhone sans port, mais cela constitue certainement un meilleur cas pour un tel mouvement.

Le design pourrait ne pas changer beaucoup cette année, a déclaré Weinbach, à part un dos mat plus adhérent sur les modèles Pro. De nombreuses rumeurs antérieures disent que l’iPhone utilise une encoche plus petite et moins intrusive pour Face ID et la caméra frontale, ainsi qu’un possible lecteur d’empreintes digitales intégré.

Nous prendrions ces rumeurs avec le grain de sel proverbial. Quelle que soit la précision de Weinbach, Apple pourrait facilement couper ou modifier des fonctionnalités avant le début de la production. La société aurait abandonné les écrans 120 Hz de la famille iPhone 12 en raison de problèmes de durée de vie de la batterie, par exemple. Cependant, un affichage permanent aurait du sens compte tenu des progrès technologiques. LTPO est la clé pour rendre les écrans toujours allumés viables dans les récentes Apple Watches, et ils sont présents depuis un certain temps dans des appareils comme le Galaxy Note 20 Ultra. Apple pourrait rattraper les fonctionnalités toujours actives sans avoir à sacrifier beaucoup (le cas échéant) de longévité.