Le Samsung Galaxy Xcover 5 coûtera environ 300 €

Le Samsung Galaxy Xcover 5 a fuité en détail plus tôt ce mois-ci, maintenant WinFuture a des informations supplémentaires. Le téléphone robuste ne serait initialement disponible que pour les entreprises. Il prendra en charge des fonctionnalités telles que mPOS – point de vente mobile – qui s’adressent directement aux entreprises plutôt qu’aux consommateurs en général.

Ce modèle aura un écran plus petit que le Xcover Pro de l’année dernière – un écran LCD de base de 5,3 pouces, au lieu de 6,3 pouces. En outre, la résolution sera rétrogradée à 720 x 1600 px, il s’agit d’un appareil conçu pour un budget.

Un budget d’un peu moins de 300 €, en particulier (le Pro coûte 500 €). Pour y arriver, le téléphone sera alimenté par l’Exynos 850 – un chipset 8 nm avec huit cœurs Cortex-A55 et un GPU Mali-G52. Il sera équipé de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage, plus un slot microSD si une application particulière nécessite plus de mémoire.

Knox Capture de Samsung est une solution de numérisation de codes-barres de qualité professionnelle

Le Xcover 5 fonctionnera sous Android 11 avec des fonctionnalités Knox adaptées aux entreprises. L’année dernière, Samsung a annoncé Knox Capture – une solution de numérisation de codes-barres de qualité professionnelle qui utilise l’appareil photo.

La connectivité inclut la 4G LTE Cat. 7 (300 Mbps vers le bas) et NFC, qui est un élément clé de la fonctionnalité mPOS car il permet au téléphone d’agir comme un terminal et d’accepter les paiements par cartes de crédit et de débit.

Il y aura un appareil photo 16 MP à l’arrière (f / 1,8), qui sera probablement utilisé pour scanner les codes-barres plus souvent que pour prendre des photos. Une caméra 5 MP (f / 2.2) sera disponible à l’avant s’il y a une occasion pour un selfie.

La batterie de 3000 mAh sera remplaçable par l’utilisateur. À l’intérieur du téléphone, il se chargera via USB-C à 15W et nous ne serions pas surpris de voir des broches pogo pour charger sur un support de voiture. En outre, Samsung publie généralement un berceau qui peut charger une batterie de rechange, de sorte qu’il n’y a pas de temps d’arrêt lorsque la batterie d’un téléphone Xcover meurt.

Socles de chargement KOAMTAC pour un téléphone + batterie de rechange ou plusieurs téléphones (illustrés avec Xcover Pro)

Naturellement, le téléphone sera IP68 résistant à la poussière et à l’eau (pas IP69, apparemment) et il portera une qualification MIL-STD-810G. Une lampe de poche LED est un ajout intéressant qui est parfois utile.

On ne sait pas quand Samsung dévoilera le Xcover 5 ni combien de temps il faudra attendre avant que les consommateurs réguliers puissent en mettre la main.