Le Vivo iQOO Neo 5 arrivera en mars avec un Snapdragon 870

vivo a lancé le smartphone iQOO 7 en janvier, et selon les fuites, il y a un autre téléphone dans le pipeline – le vivo iQOO Neo 5, un successeur de l’iQOO Neo3 alimenté par SD865.

Le nouveau téléphone arrivera à la mi-mars avec un chipset Snapdragon 870, un écran Samsung et certains des taux de charge les plus rapides du marché – 88W via le fil et 66W sans fil pour la batterie de 4400 mAh.

L’écran sera un panneau Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et aura de la place pour un tireur 16MP. Lorsque l’écran affiche «informations confirmées», la configuration de la caméra est «encore à confirmer».

À l’arrière, le vivo iQOO Neo5 aurait trois tireurs – un principal de 48MP avec un capteur Sony IMX598, un tireur ultra grand angle de 13MP et une unité de 2MP, probablement pour les prises de vue macro ou pour aider aux photos de portrait.

D’autres spécifications rumeurs incluent des haut-parleurs doubles et un cadre en aluminium pour une meilleure endurance et une meilleure dissipation de la chaleur. On estime que les prix varient entre 2 998 CNY et 3 698 CNY (entre 464 et 572 USD).