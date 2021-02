L’écran LG Ultrafine 5K 27 pouces retiré des magasins Apple à travers l’Europe

Il y a plus d’un mois, l’écran ultrafin 4K de 24 pouces de LG a été retiré des listes Apple Store à travers l’Europe. Désormais, l’écran ultrafin haut de gamme 5K 27 pouces a également été retiré des Apple Store dans plusieurs pays européens tels que la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Fait intéressant, les écrans 4K et 5K Ultrafine restent répertoriés et disponibles à la commande aux États-Unis. L’écran 5K Ultrafine se vend à 1300 $ et offre un port Thunderbolt 3 et trois ports USB-C. L’écran offre jusqu’à 500 nits de luminosité avec une résolution de 5120 x 2880, une large gamme de couleurs P3 et des haut-parleurs stéréo intégrés, une caméra et un microphone.

Apple travaillerait sur un nouveau moniteur externe moins cher, selon Bloomberg. Le nouveau moniteur serait proposé aux côtés de l’actuel Pro Display XDR 32 pouces haut de gamme à 4999 $. Selon Bloomberg, le nouveau moniteur serait moins cher et destiné aux consommateurs grand public, plutôt qu’au marché professionnel auquel le Pro Display XDR est destiné.