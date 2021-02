Les AirTags tant attendus, le premier iPad 5G, pourraient être dévoilés par Apple le 16 mars

Mark Gurman de Bloomberg dit qu’Apple ne prévoit pas d’organiser un événement le 16 mars. Cela ne signifie pas que les produits qui seraient dévoilés ne seront pas annoncés le mois prochain. Cela signifie simplement que vous avez maintenant le 16 mars ouvert pour faire d’autres choses.

Selon l’Economic Daily News de la Corée du Sud, le mardi 16 mars, Apple dévoilera enfin de nouveaux produits, notamment le tracker d’articles Apple AirTags. On attend également de nouveaux iPads, y compris la dernière série de tablettes iPad Pro. Le lancement de nouveaux produits en mars n’est pas aussi inhabituel pour Apple que vous pourriez le penser. Cela permet à Apple de récompenser ses fans en mettant de nouveaux produits sur le marché deux fois par an, tous les six mois. Apple a lancé de nouveaux produits en mars en 2018, 2019 et 2020, et on dit qu’il le fera à nouveau cette année.

Le prochain événement sur les nouveaux produits d’Apple aurait lieu le 16 mars

Le rapport de l’Economic Daily News est basé sur des tweets. En gardant cela à l’esprit, jetons un coup d’œil aux nouveaux produits que nous pourrions voir Apple dévoiler le 16 mars. Les nouveaux modèles d’iPad Pro pourraient être les premières tablettes Apple à prendre en charge la connectivité 5G; après tout, Apple a lancé ses premiers combinés 5G au cours du quatrième trimestre de l’année dernière. Un autre grand changement dans la ligne pourrait être trouvé sur l’écran où l’on parle d’Apple en utilisant des mini-LED.

Les avantages de l’utilisation de cette technologie sont que la mini-LED offre une large gamme de couleurs, un rapport de contraste plus élevé, un écran plus lumineux et est plus économe en énergie. Les écrans mini-LED offrent des noirs plus profonds et ne sont pas aussi susceptibles de souffrir de brûlure de l’écran. Apple pourrait utiliser ce type d’écran uniquement sur la plus grande variante iPad Pro (2021) de 12,9 pouces (une variante de 11 pouces sera probablement introduite en même temps). La mini-LED est une technologie de transition avec des micro-LED à venir. Les nouvelles tablettes iPad Pro pourraient être alimentées par le chipset le plus puissant d’Apple, le chipset 5 nm Apple A14X Bionic.

Outre les derniers modèles d’iPad Pro, une autre tablette pourrait trouver son chemin à l’événement du mois prochain. L’iPad mini (2021) serait la mini-tablette de sixième génération d’Apple et certains changements sont attendus. Tout d’abord, un écran de 8,4 pouces embellirait l’ardoise par rapport à l’écran de 7,9 pouces de la version précédente de l’appareil. Des rapports antérieurs suggéraient que la tablette conserverait Touch ID sur le cadre inférieur au lieu de l’intégrer au bouton d’alimentation comme Apple l’a fait avec l’iPad Air (2020).

Il y a des mois, l’analyste fiable de TF International, Ming-Chi Kuo, a déclaré que l’iPad mini (2021) serait équipé du chipset 5 nm A14 Bionic sous le capot.Le rapport de l’Economic Daily News indique que le 16 mars, Apple révélera également son article AirTags. système de pistage. À l’aide de l’application «Find My …» et de la puce Ultra Wideband U1, les éléments avec un AirTag peuvent être trouvés à l’aide d’un iPhone. La puce U1, placée à l’intérieur des modèles d’iPhone 2019 et 2020, aidera les utilisateurs à découvrir les objets perdus et volés plus rapidement que les trackers qui utilisent uniquement Bluetooth.

On dit que les AppleTags sont plus rapides et plus précis. Des fuites précédentes ont montré comment Apple prévoyait d’utiliser la RA pour indiquer aux utilisateurs quand ils se rapprochaient de l’élément qu’ils recherchaient en utilisant des images d’un ballon. « Marchez plusieurs mètres et déplacez votre iPhone de haut en bas jusqu’à ce qu’un ballon apparaisse », a déclaré une chaîne de code.

Cependant, ce code a été découvert en 2019 et depuis lors, l’introduction du produit a été repoussée. Apple a peut-être apporté des modifications aux AirTags depuis lors. Des images précédemment divulguées montraient qu’Apple recommandait l’utilisation d’AirTags sur une mallette, un vélo et un porte-clés.Le mois dernier, le principal rival d’Apple, Samsung, a dévoilé le Galaxy SmartTag alimenté par Bluetooth LE. Semblable aux AirTags, le SmartTag est attaché aux éléments que l’utilisateur ne veut pas perdre et tout appareil Galaxy peut être utilisé en conjonction avec un SmartTag pour donner à l’utilisateur un emplacement approximatif de l’élément perdu ou volé.

Alors cochez votre calendrier ou, mieux encore, définissez une alerte pour le 16 mars. Si cette rumeur est légitime, Apple présentera une nouvelle série iPad Pro, un nouvel iPad mini et les AirTags. Et cela indiquera également que nous sommes à environ six mois de l’introduction de la prochaine ligne d’iPhone.