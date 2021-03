Les applications Android comme Gmail plantent et c’est la faute de “WebView”

Cet après-midi, un certain nombre d’utilisateurs d’Android (y compris eux-mêmes) ont soudainement vu des notifications apparaître sur leurs appareils indiquant que les applications s’étaient arrêtées. De nombreuses applications générant des erreurs ne peuvent soudainement pas être ouvertes, et elles incluent des applications importantes telles que Gmail, un certain nombre d’applications bancaires, Google Pay et d’autres.

Des rapports sur le problème ont été signalés sur DownDetector, Reddit et Twitter, et le tableau de bord d’état de Google Workspace Cloud confirme qu’ils sont conscients de problèmes avec l’application Gmail sur Android. Selon le message d’état, il y aura une mise à jour sur le problème avant 20h05 HE (consultez ci-dessous pour plus d’informations).

Si vous rencontrez ce problème, une chose qui a fonctionné pour de nombreuses personnes consiste à accéder au Google Play Store sur votre appareil et à désinstaller la dernière mise à jour d’une application système appelée “Android System WebView“. C’est l’application qui fournit un rendu de navigateur de type Chrome dans les applications, et selon les développeurs et les utilisateurs finaux, de nombreuses erreurs que les gens voient indiquent que le problème réside là-bas.

La désinstallation des mises à jour a permis à mon téléphone de se calmer et de revenir à la normale, et cela peut fonctionner pour votre appareil. Comme indiqué ci-dessous, Google a confirmé un problème avec WebView et travaille actuellement sur un correctif.

Mise à jour (20 h 26 HE): Google a confirmé le problème et son lien vers l’application WebView. Selon un porte-parole, “Nous sommes conscients d’un problème avec WebView provoquant le plantage de certaines applications sur Android. Nous travaillons actuellement pour valider complètement la portée et un correctif est en cours.”

Mise à jour (3/23 5:30 AM ET) : La page d’état de Google donne maintenant le feu vert et indique aux utilisateurs concernés d’ouvrir le Play Store et de télécharger la dernière mise à jour de WebView ainsi que de Google Chrome pour éviter les erreurs. J’ai essayé sur mon téléphone et j’ai d’abord téléchargé la mise à jour précédente qui causait des problèmes, mais après avoir vérifié à nouveau et téléchargé la nouvelle mise à jour, tout fonctionne à nouveau sans problème.

