Les dernières rumeurs d’Apple iPhone 13 5G incluent la conception sans port, l’astrophotographie, etc.

Les dernières rumeurs d’Apple iPhone 13 ont été diffusées par les pronostiqueurs Max Weinbach et Jon Prosser (via EverythingApplePro). Weinbach dit que les modèles d’iPhone Pro 2021 présenteront un dos mat doux légèrement plus texturé qui sera plus adhérent et plus confortable à tenir. Les modèles d’iPhone Pro 2021 pourraient également être livrés avec un écran LTPO toujours allumé qui sera équipé d’un écran de taux de rafraîchissement de 120 Hz, similaire à l’écran ProMotion sur l’iPad Pro. Ces écrans sont mis à jour 120 fois par seconde, offrant aux utilisateurs un défilement et une animation fluides. L’Apple Watch Series 6 utilise déjà le même écran LTPO pour offrir aux utilisateurs un affichage permanent.

Apple pourrait apporter l’astrophotographie à la série iPhone 13

Selon Weinbach, « Always-On Display aura une personnalisation minimale. La conception actuelle ressemble essentiellement à un écran de verrouillage atténué. L’horloge et la charge de la batterie sont toujours visibles. Les notifications semblent être affichées à l’aide d’une barre et d’icônes. Lors de la réception, la notification sera s’affiche normalement, sauf que l’écran ne s’allumera pas entièrement. Au lieu de cela, il s’affichera comme vous en avez l’habitude en ce moment, sauf s’il est atténué et seulement temporairement. »

Alors que l’extérieur de la série Apple iPhone 13 sera exactement le même que celui de la ligne iPhone 12, l’initié Apple utilisera des aimants plus puissants pour les accessoires MagSafe. Dans l’ensemble, Weinbach est d’accord avec la spéculation qui appelle à une augmentation d’épaisseur de 0,26 mm pour la prochaine ligne iPhone 13. La circonférence supplémentaire ne sera pas liée aux aimants plus puissants à l’intérieur des combinés.

Maintenant, il semble que Weinbach voit Apple copier la fonction d’astrophotographie du Pixel pour l’iPhone 13. Si vous vous souvenez, cela permet aux utilisateurs de Pixel de prendre des photos claires du ciel nocturne. y compris les étoiles et la lune. Pointez votre iPhone vers le ciel et il passera automatiquement en mode astrophotographie avec des temps d’exposition plus longs et un traitement interne supplémentaire. En parlant de l’appareil photo, Apple aurait ajouté une vidéo en mode portrait, quelque chose sur lequel il travaille apparemment depuis un certain temps. Après avoir enregistré la vidéo, vous pourrez modifier la profondeur de champ en post-production. Cela nécessite une puissance de traitement robuste, c’est là que le 5 nm A15 Bionic entre en jeu. L’appareil photo ultra-large est renforcé avec un objectif à six éléments par rapport à l’objectif à cinq éléments actuel. Bien que l’objectif de la caméra ultra-large ne soit pas à la hauteur de la qualité des objectifs des deux autres caméras, l’écart sera réduit. Selon un analyste de Barclays, l’ouverture de la caméra ultra-large sur toute la gamme de l’iPhone 13 sera améliorée de f/2.4 à f/1.8. Cela permettra aux photos en basse lumière en Ultra-large de sortir plus lumineuses. L’analyste de Barclays voit également le téléobjectif sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max portant tous deux une ouverture f/2.2 et une distance focale de 65 mm.

Le rapport d’aujourd’hui nous a apporté de tristes nouvelles. Weinbach dit que le lecteur de glycémie qui était attendu pour l’Apple Watch Series 7 cette année finira par faire surface sur l’Apple Watch, mais pas cette année comme de nombreux diabétiques l’avaient espéré. C’est dommage car un glucomètre non invasif pourrait faire économiser aux diabétiques insulino-dépendants beaucoup de douleur et d’argent. Et la nouvelle fonctionnalité de santé mentale de la montre verra désormais le jour au plus tôt en 2022.

D’autres choses abordées par la vidéo EverythingApplePro sont des choses intéressantes que nous avons évoquées plus tôt, notamment la possibilité qu’Apple appelle la ligne 2021 l’iPhone 12s. Ceci est discuté en interne par Apple. Le retour de Touch ID est également envisagé, éventuellement via une implémentation en affichage. Apple a construit des prototypes de l’iPhone avec cette fonctionnalité Et la vidéo indique que selon l’informateur Twitter Jon Prosser, il y a 70% de chances que les modèles d’iPhone 13 Pro soient sans port.

Les quatre nouveaux modèles d’iPhone devraient être dévoilés en septembre prochain.