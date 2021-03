Les enceintes de la série 800 de Bowers & Wilkins offrent un son haute performance

Que vous écoutiez de la musique ou que vous regardiez des films, les haut-parleurs de la série 800 de Bowers & Wilkins offrent un son haute performance dans toute sa gamme diversifiée. Avec un large choix d’enceintes, il y en a pour tous les budgets et tous les espaces de vie. De plus, chacun des haut-parleurs de la série 800 crée une expérience d’écoute pure et intime qui remplit la pièce de son. En fait, la collection est compatible avec un home cinéma, un espace studio, etc. Prenez le HTM2 D3, par exemple, qui est puissant et dynamique, idéal pour occuper le devant de la scène. Ou optez pour le 803 D3, qui favorise la clarté, la puissance et la pureté pour les pièces de vie de taille moyenne. En résumé, la collection de six haut-parleurs est disponible dans un choix de quatre couleurs, il y a donc un style pour la décoration de chaque maison.