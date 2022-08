Les équipements essentiels pour un trajet en moto sécurisé

Il est très important de bien se préparer pour son trajet à moto. En effet, la conduite en moto est l’une des plus dangereuses du monde et les accidents qui suivent ce mode de conduite peuvent être lourds de conséquences. Cependant, il ne faut pas dramatiser, pour éviter n’importe quel type de problème (chutes, accidents, poussières), il suffit juste de bien s’équiper. Il existe plein d’accessoires de protection moto disponibles sur le marché, mais avant même de penser à ça, il faut s’assurer de bien posséder les équipements prioritaires obligatoires.

Les équipements obligatoires de base

Il existe trois équipements obligatoires lors de la conduite en moto. En effet, le casque, les gants et le blouson moto sont des éléments obligatoires de conduite. Ce sont d’ailleurs ces éléments qui sont demandés lors du passage du permis moto, en plus des bottes moto. Il est important de noter également que pour les conduites nocturnes, il existe la nécessité de posséder un gilet jaune réfléchissant, comme cela peut être demandé par exemple aux cyclistes.

Lors d’un contrôle de routine, le fait de ne pas posséder ces éléments en tant que conducteur peut vous exposer à la fois à de grands dangers, mais également à de lourdes amendes. Toutefois, des sites comme Speedway propose les meilleurs équipements possibles pour vos trajets en moto.

Le casque moto

Le casque est un élément central de la protection en moto. En effet, c’est généralement la protection à laquelle on pense en premier lorsque l’on s’équipe. Le casque va vous permettre de nombreuses protections différentes, le tout avec un seul objet. Évidemment, le casque vous protège la tête en cas de chute grave. Ce que cherche à protéger le casque, c’est toute la boîte crânienne (notamment tout ce qui touche au cerveau), pour qu’en cas d’accident, vous n’ayez pas de problèmes traumatiques.

Mais le casque va également vous protéger au niveau oculaire. En effet, sans casque, vous vous exposez avec la vitesse, au vent et à la poussière. Le vent peut parfois être très important et gêner considérablement votre bonne conduite. De plus, des éléments comme des poussières, ou bien parfois des petites bêtes peuvent vous rentrer dans l’œil si vous ne possédez pas de casque. Inutile de vous dire qu’en cas de pluie le casque avec visière est indispensable pour vous protéger.

Le blouson moto

Le blouson spécialisé pour moto est également un incontournable de la protection. Ces blousons, généralement en cuir, vont servir de protection pour toute la partie haute de votre corps, du buste jusqu’à votre bassin. C’est un indispensable de la protection, et il est important de bien choisir son blouson moto en fonction de la protection qu’il offre, et non en fonction de son esthétisme. Cependant, notre site coup de cœur Speedway propose des blousons moto alliant ces deux éléments, avec des blousons à la fois protecteurs et très esthétiques.

Tout comme les gants, le blouson moto est un équipement qui peut être adapté en fonction de vos conditions de conduite. En effet, il existe des blousons adaptés spécialement pour les temps pluvieux, et au contraire, des blousons adaptés pour l’été.

Les gants moto

Enfin, l’équipement majeur de protection moto, qui d’ailleurs semble parfois sous-estimé par les néo-conducteurs, est le gant moto. Une paire de gants est essentielle pour une bonne conduite, et ce, pour de nombreuses raisons. La première est que les gants motos permettent de garder une bonne chaleur dans les mains (notamment lorsqu’il fait froid). En effet, sans vos gants vos mains auront au fur et à mesure, du mal à bien agripper à la fois le guidon de votre moto, mais également les freins.

De plus, les mains sont la zone la plus sollicitée lors d’accidents. Lorsque vous tombez, le premier réflexe logique du corps humain est de se protéger à l’aide des mains. Dites-vous déjà que pour des scooters roulant à 50 km/h, un accident impliquant les mains peut être extrêmement grave, alors maintenant, imaginez le résultat avec une moto…

Quels gants moto choisir

Chez Speedway, vous avez bien sûr la possibilité de vous procurer des gants de qualité pour pas cher. Le site offre une panoplie complète de différents gants, que ce soit des modèles à l’ancienne en cuir, ou bien des modèles plus récents composés de textile.