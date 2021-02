Les expéditions de SSD ont dépassé les disques durs en 2020, mais la capacité favorise toujours les disques mécaniques

Les expéditions de disques SSD ont dépassé celles des disques durs traditionnels par une marge significative en 2020, mais les supports rotatifs ont conservé la couronne en termes de capacité globale servie. Alors que les prix continuent de chuter et que la capacité augmente, nous pouvons nous attendre à voir le ratio devenir encore plus biaisé.

Selon le cabinet de recherche et de conseil en stockage de données TrendFocus (par bulletin d’information sur le stockage), les fabricants ont expédié 333,12 millions de disques SSD en 2020, soit une augmentation de 20,8% d’une année sur l’autre. Les expéditions de disques durs, quant à elles, ont baissé de 18% par an à 259,81 millions d’unités.

En faisant quelques calculs rapides, nous voyons que 28% de disques SSD en plus par rapport aux disques durs ont été livrés l’année dernière.

La capacité totale du SSD était d’environ 207,39 exaoctets contre 1018,32 exaoctets pour les disques durs. Un exaoctet équivaut à un milliard de gigaoctets.

La réduction de la portée au quatrième trimestre révèle que 87,453 millions de disques SSD ont été expédiés, principalement grâce à Samsung et Western Digital. Les concurrents les plus proches suivants – Kingston, Kioxia et SK Hynix – ont expédié deux fois moins de disques que Western Digital.

Depuis des années, je dis à quiconque voudrait écouter qu’un disque SSD est sans doute la meilleure mise à niveau des performances générales que vous puissiez effectuer sur un ordinateur. Les premiers disques SSD étaient d’un coût prohibitif, mais les prix ont considérablement baissé ces dernières années, et encore plus ces derniers temps en raison de l’offre excédentaire continue de flash NAND. Ces jours-ci, vous pouvez vous procurer un SSD Kingston SATA III de base de 240 Go pour seulement 30 €.