Sony lance une nouvelle fonctionnalité pour les joueurs PS5 : l’accès à des aides en jeu fournies par d’autres joueurs, renforçant ainsi l’accessibilité de la console.

Lors de son lancement, la PlayStation 5 a mis en avant sa nouvelle interface, offrant des aides en jeu précieuses pour les joueurs en difficulté. Sony a récemment annoncé une évolution de cette fonctionnalité, mettant l’accent sur l’aspect communautaire en permettant aux joueurs de proposer des solutions entre eux.

Vous allez pouvoir aider d’autres joueurs sur PS5

Jusqu’à présent, les joueurs pouvaient accéder à des astuces et des solutions directement depuis l’interface en jeu de leur PS5. Ces ressources étaient fournies par les développeurs pour certains jeux, offrant aux joueurs une aide sans nécessiter de recherche sur Google.

Désormais, cette fonctionnalité d’aide en jeu sera étendue pour inclure les contributions des joueurs eux-mêmes, rendant ces ressources accessibles à tous.

Sabrina Meditz, responsable produit en charge de l’expérience de la plateforme chez Sony PlayStation, déclare : “Dans les jeux compatibles, les joueurs PS5 pourront proposer leur gameplay, consulter les conseils d’autres joueurs ou accéder aux conseils des développeurs”.

Une seule touche pour accéder à cette fonctionnalité

Les joueurs n’auront qu’à terminer un niveau pour que la séquence de jeu soit automatiquement publiée sur les serveurs de Sony. Cette fonctionnalité, appelée Aide au jeu communautaire, viendra enrichir l’actuelle Aide au jeu en proposant une bibliothèque de conseils utiles, notamment sous forme de vidéos générées automatiquement à partir des vidéos de gameplay des joueurs qui choisissent de contribuer.

Pour accéder à ces ressources, il suffira d’appuyer sur la touche PS de la manette DualSense et de se rendre dans les cartes d’action contenant une icône “Indices”.

Une fois consulté, les joueurs pourront noter l’utilité du contenu, ce qui permettra aux meilleures solutions d’être mises en avant par le système d’aide en jeu.

Un partage pas obligatoire

Il est à noter que ces clips vidéo seront partagés de manière anonyme par Sony avec les autres joueurs et seront automatiquement supprimés de votre console une fois qu’ils auront été publiés. Si vous préférez ne pas fournir vos séquences de jeu au système d’aide communautaire, vous avez bien sûr la possibilité de vous retirer du programme ou de limiter le nombre de captures à envoyer mensuellement à Sony.

Cette fonctionnalité ressemble au Community Hub de Steam et à sa section guides, mais elle est plus facile à utiliser et surtout, directement intégrée au jeu.

L’aide en jeu communautaire sera d’abord disponible dans une liste limitée de jeux dans le courant de l’année, avec pour objectif de la rendre disponible pour un maximum de jeux dès que possible.