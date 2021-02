Les nouveaux modèles de MacBook Pro avec port HDMI et lecteur de carte SD seront lancés plus tard cette année

Apple prévoit de sortir deux nouveaux modèles de MacBook Pro équipés d’un port HDMI et d’un lecteur de carte SD au cours du second semestre 2021, selon l’analyste Ming-Chi Kuo, qui a exposé ses attentes dans une note de recherche. Le retour d’un lecteur de carte SD a été signalé pour la première fois par Mark Gurman sur Bloomberg le mois dernier.

« Nous prévoyons que les deux nouveaux modèles de MacBook Pro d’Apple en 2H21 connaîtront plusieurs changements importants en matière de conception et de spécifications », a écrit M. Kuo. « Certains des changements pratiques pour les utilisateurs sont l’équipement avec le lecteur de carte SD et le port HDMI ».

Le mois dernier, Kuo a déclaré qu’Apple prévoyait de nouveaux modèles de MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec plusieurs changements, notamment le retour du connecteur de chargement MagSafe classique avec un câble d’alimentation détachable, la suppression de la barre tactile, un nouveau design à bords plats et le retour de plus de ports intégrés dans les ordinateurs portables pour une connectivité accrue. Mark Gurman, de Bloomberg, a repris nombre de ces détails dans son reportage.

Kuo a déclaré que la société taïwanaise Genesys Logic sera le fournisseur exclusif du lecteur de carte SD pour les modèles 2021 de MacBook Pro.