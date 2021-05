Les nouvelles Spectacles de Snap mettent la réalité augmentée à l’honneur

En bref : Les nouvelles Spectacles de Snap semblent intéressantes, et elles pourraient bien l’être, mais pour l’instant, vous ne pourrez pas les acheter. Au lieu de cela, Snap positionne les nouvelles lunettes comme un outil pour les créateurs de RA afin de “réimaginer la façon dont nous communiquons, vivons et explorons le monde ensemble grâce à des expériences de RA construites dans Lens Studio”. Avec un peu de chance, peut-être qu’un développeur malhonnête utilisera les lunettes pour créer la première application de réalité augmentée vraiment indispensable qui poussera la technologie à se généraliser.

Snap a dévoilé une nouvelle génération de ses lunettes Spectacles qui met la réalité augmentée à l’avant-plan.

Les dernières lunettes de Snap sont équipées de deux caméras RVB, de quatre microphones intégrés, de deux haut-parleurs stéréo et d’un pavé tactile pour “offrir une expérience multisensorielle”. Ils sont alimentés par la plateforme Qualcomm Snapdragon XR1 et utilisent deux écrans à guide d’ondes 3D pour créer un champ de vision superposé de 26,3 degrés. Le Spatial Engine de Snap est capable d’exploiter six degrés de liberté et de tracer la main, le marqueur et la surface.

Les nouvelles lunettes de Snap ne pèsent que 134 grammes et peuvent fournir une expérience AR pendant environ 30 minutes avant de devoir être rechargées. L’écran peut ajuster dynamiquement la luminosité jusqu’à 2 000 nits, ce qui les rend utilisables en intérieur comme en extérieur.

Il n’est pas si surprenant de voir Snap pivoter avec sa gamme de produits, compte tenu de ce que nous savons déjà des ventes des modèles précédents.