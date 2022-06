Les précautions à prendre lorsqu’on est jeune conducteur

Conduire une voiture nécessite d’avoir des connaissances techniques. Mais, pas seulement, il faut aussi adopter certains réflexes. Il faut bien savoir manier le passage des vitesses : ce qui peut poser problèmes aux jeunes conducteurs. Il faut également penser à trouver une bonne assurance en cas de sinistre. Mais, n’ayez aucune inquiétude, nous vous expliquons toute étape par étape. Découvrez à travers cet article, toutes les précautions qu’il faut prendre lorsque l’on est un jeune conducteur.

Nos conseils pour adopter une bonne conduite

La première chose à faire quand on est jeune conducteur est d’adopter les bons réflexes pour une bonne conduite. Souvent avec l’obtention du permis, on a tendance à avoir des idées reçues, mais qui ne sont pas parfois les bonnes. Voici quelques informations qui vous seront utiles concernant le passage des vitesses. Il faut se l’avouer quand on manque d’expérience, il peut être difficile de savoir comment changer les vitesses, sauf si votre véhicule est automatique.

Si ce n’est pas le cas et que votre voiture n’est pas une automatique, il faudra prêter attention à la vitesse. Si vous roulez jusqu’à 20 km/h vous devez toujours être en première. Quand vous dépassez ce chiffre et que vous atteignez 40 km/h, il faut passer en seconde. Si vous roulez plus vite et que vous êtes proches des 60 km/h, il faudra passer en troisième. C’est la même chose pour les 80 km/h : il faudra vous mettre en quatrième. Pour les vitesses qui dépassent les 80 km/h, vous pourrez vous mettre en cinquième.

Toutes ces indications vont permettre aux jeunes conducteurs de pouvoir s’y retrouver un peu. Par ailleurs, il est important de bien passer les vitesses. L’astuce est toujours lever votre pied de l’accélérateur et d’appuyer sur votre pédale d’embrayage. Vous allez ensuite pouvoir passer à la vitesse suivante. Vous pourrez ensuite lâcher votre embrayage, en accélérant à la fois. C’est ce qui va vous aider à adopter une conduite fluide et souple sans à-coup.

Une autre précaution importante : bien rétrograder ! Nombreux pensent qu’il s’agit d’une étape que l’on peut négliger. Bien au contraire, il est essentiel de freiner avant de rétrograder. Le mieux pour le faire, est quand vous commencez à perdre de la puissance dans l’accélération et que vous vous apprêtez à effectuer un virage. Quand vous sentez ce moment arrivé, vous pouvez appuyer sur votre pédale d’embrayage pour passer à la vitesse inférieure. Ensuite, il faut penser à relâcher doucement la pédale d’embrayage tout en accélérant à la fois. C’est ainsi que vous allez pouvoir augmenter votre vitesse.

L’importance d’avoir une bonne assurance

Une fois que vous avez acquis tous les bons réflexes pour une bonne conduite, la deuxième chose à faire est de trouver une bonne assurance jeune conducteur. C’est une étape indispensable. Elle va pouvoir vous protéger en cas d’accident. Une assurance auto va vous permettre de vous couvrir en cas de dommages matériels, mais aussi corporels. Nombreux courent le danger et roulent sans assurance. Mais les risques financiers et judiciaires sont parfois lourds. Alors, il vaut mieux s’assurer d’en trouver une.

Ornikar casse les codes pour s’adapter aux jeunes conducteurs. Il faut l’avouer, la plupart des assurances ne font pas confiance aux jeunes, parce qu’ils manquent d’expérience sûrement. Mais, ces derniers ne peuvent pas souscrire à une assurance qui coûte trop cher et demande trop d’engagement. Ornikar a su devenir en peu de temps la référence en termes d’assurance pour les jeunes qui viennent tout juste d’obtenir leur permis de conduire. L’application est simple et facile d’accès. Les services proposés sont intuitifs et les démarches sont disponibles en ligne.

Ornikar se dédie aux jeunes conducteurs, pour qu’ils ne soient jamais pris de court. Elle offre un soutien moral et matériel en cas de pépin. Les professionnels sont à l’écoute et disponibles pour tous conseils de 10 h à 20 h tous les jours sauf le dimanche. Par ailleurs, elle donne une couverture solide pour les véhicules et une couverture robuste pour le conducteur et les passagers. Ornikar, fait bénéficier d’une responsabilité civile. En effet, elle vous indemnise des dommages corporels et matériels en cas de sinistres responsables. Vous êtes également remboursé.