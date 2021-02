Les premiers véhicules Range Rover prévues pour 2024

Jaguar a déjà annoncé son revirement majeur et Land et Range Rover ne peuvent bien sûr pas être laissés pour compte. Le premier véhicule électrique de la marque tout-terrain serait le Range Rover, après quoi le produit phare serait suivi de 5 autres modèles Land et Range Rover.

Cependant, les deux marques ne vont pas aussi loin que Jaguar. En plus de la propulsion purement électrique, les SUV peuvent toujours être commandés avec des moteurs à combustion. Selon Thierry Bolloré, le nouveau PDG de JLR, l’offre diesel sera nivelée. Et l’hybridation sera généralisée.

Toutes les marques JLR pourront s’appuyer sur la nouvelle architecture modulaire longitudinale du groupe pour leurs missions, ce qui permettra de construire avec différents types de motorisations sur une même plateforme.

Même performance tout-terrain

Le Range Rover de cinquième génération est annoncé pour la fin de cette année. Une révélation très attendue car elle aura un impact majeur sur l’avenir de la marque. Après tout, aucun modèle n’est aussi important pour l’image JLR que la gamme.

Si l’on en croit Bolloré, le nouveau Range Rover sera «d’une modernité époustouflante». “Cette voiture atteindra un niveau de connexion émotionnelle que je ne pense pas avoir vu auparavant.” Le Français a également déclaré que le modernisme ne nuirait pas aux performances tout-terrain de la gamme. Même s’ils ne doivent être alimentés qu’électriquement.

Les vrais défis sont donc ailleurs. Pourtant, si le Range EV veut se montrer un concurrent redoutable du SUV électrique Bentley, du Hummer EV ou du Cadillac Lyric, entre autres.