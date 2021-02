Les ventes de la Nintendo Switch dépassent celles de la 3DS et fera mieux que la WII très bientôt

Les ventes de Nintendo Switch ont dépassé celles de la Nintendo 3DS et sont en passe de surpasser la Wii d’ici la fin de cette année.

Nintendo vient de publier sa dernière publication de résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice 21 , et les chiffres sont impressionnants, c’est le moins qu’on puisse dire. Au 31 Décembre st , le commutateur Nintendo a vendu 79.87 unités dans le monde depuis son retour de lancement en Mars 2017, ainsi battre les ventes mondiales de vie de la Nintendo 3DS (ventes 75,94-vie). Cela signifie qu’au cours des 9 derniers mois (du T1 au T3), Nintendo a réussi à vendre 24,10 unités Switch supplémentaires, dont 16,77 unités Switch « régulières » et 7,33 unités Nintendo Switch Lite.

«Il y avait 29 titres qui se sont vendus à plus d’un million d’unités pour cet exercice, y compris des titres d’autres éditeurs de logiciels», écrit Nintendo. « En raison de ces facteurs, les ventes de matériel ont atteint 24,10 millions d’unités (soit une augmentation de 35,8% d’une année sur l’autre) et les ventes de logiciels ont atteint 176,10 millions d’unités (une augmentation de 43,0% d’une année sur l’autre). »

Fait intéressant, comme l’a également mentionné l’ analyste des ventes indépendant Benji-Sales, cela impliquerait que la plate-forme hybride de Nintendo est maintenant sur la bonne voie pour surpasser la Nintendo Wii d’ici la fin de cette année. La Wii originale de 2006 a réussi à vendre 101,63 unités dans le monde au cours de sa vie et est actuellement la console de jeu dédiée la plus vendue de Nintendo de tous les temps. Si nous considérons également les plates-formes portables dédiées, la Game Boy Advance est vendue à 81,51 unités dans le monde et la Game Boy d’origine s’est vendue à 118,69 unités dans le monde. Si l’élan actuel de Switch se poursuit tout au long de 2021 et 2022, la plate-forme hybride devrait également surpasser la Game Boy quelque part l’année prochaine.

Malgré la pandémie mondiale et le lancement des consoles de nouvelle génération de Sony et de Microsoft, le Switch reste une véritable machine de vente – ce que Nintendo avait déjà prédit l’année dernière .

« Nous expliquerons les chiffres spécifiques pour le prochain exercice lors de notre prochaine annonce, mais je pense qu’il y aura certainement un changement dans l’environnement avec l’apparition de nouveaux produits de nos concurrents », a déclaré le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, aux investisseurs l’année dernière. .

«Nous ne pensons pas que les tendances commerciales d’autres sociétés auront un impact significatif sur nos activités.»