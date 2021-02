LG aurait aidé Apple à développer un écran pliable

Apple a chargé LG Display de développer un panneau d’affichage destiné à un iPhone pliable, selon la version chinoise de DigiTimes.

Citant des sources de l’industrie, DigiTimes affirme que LG Display aide Apple à développer un panneau d’affichage OLED pliable pour un «iPhone». Cependant, il n’est pas clair si LG Display fournira à Apple ce panneau d’affichage pour la production de masse une fois qu’il aura été développé.

Selon certaines rumeurs, Samsung serait le fournisseur de choix d’Apple pour un écran pliable OLED et la société aurait fourni à Apple un grand nombre d’échantillons d’écrans pliables à tester l’année dernière, donc on ne sait pas comment la nouvelle d’une collaboration avec LG s’adapte. dans cela. À ce jour, Apple a utilisé à la fois des écrans OLED LG et Samsung pour l’iPhone‌, et il est possible que l’affichage de l’iPhone‌ pliable à longue rumeur soit fourni par les deux fournisseurs.

Hier, il a été rapporté qu’Apple prévoyait de lancer un ‌iPhone‌ pliable avec un écran OLED de 7 pouces et un support Apple Pencil dès 2023. Apple fait des recherches sur les appareils pliables depuis 2016, mais les rumeurs concernant un ‌iPhone pliable ont sensiblement augmenté ces derniers temps. mois, ce qui suggère que l’appareil prend de l’ampleur dans les coulisses.