Listeria : attention à ces fromages à raclette qui détiennent la bactérie, ne les consommez pas !

Les consommateurs sont invités à éviter l’achat et la consommation des lots de fromages à raclette identifiés comme contenant de la Listeria. Voici comment les reconnaître.

Impossible d’imaginer un apéro sans fromages à raclette, n’est-ce pas ? Cependant, il est primordial d’éviter tout produit qui pourrait compromettre votre santé. En effet, il est possible que vous ne soyez pas au courant, mais actuellement, un rappel massif concernant plusieurs lots de fromages est en cours. Découvrez quelles sont les références concernées.

Lire aussi :

Plusieurs fromages vendus en supermarché font l’objet d’un rappel

Des fromages à raclette dangereux pour la santé sont issus de la Société Laitière de Vichy. Ces produits étaient disponibles à l’achat dans plusieurs supermarchés entre le 17 janvier et le 14 février 2024. Trois références sont concernées par ce rappel massif.

Premièrement, il s’agit du fromage à raclette pasteurisé aux piments, identifié par le lot 2486004 et le code GTIN 3760014992568. La période de consommation recommandée est située entre le 7 mars et le 4 avril 2024. Ces fromages étaient disponibles chez des crémiers, des grossistes et dans les grandes et moyennes surfaces.

Ensuite, le fromage à raclette pasteurisé aux oignons est également touché par ce rappel. Les lots en question sont les n° 2487004, associés au code GTIN 3760014992551. Leur date de durabilité minimale se situe entre le 28 et le 29 mars 2024. Ces lots étaient commercialisés principalement en Bretagne et en région Auvergne-Rhône-Alpes entre le 7 et le 8 février 2024.

Enfin, des fromages à raclette pasteurisés au poivre font partie de ce rappel de produits. Ils sont identifiables par le numéro de lot 2482003 et le code GTIN 3760014991813. Leur date de durabilité minimale s’étend du 22 au 29 février 2024. Ces fromages étaient disponibles à l’achat partout en France entre le 1er et le 8 février 2024.

La présence de Listeria est la raison du rappel de ces produits

Outre les fromages à raclette, le site Rappel Conso diffuse également des alertes concernant quelques fromages fermiers, notamment ceux de la marque Les 2 Caps. Le premier rappel concerne un fromage de 600 g provenant du lot n°361, vendu chez Auchan, Carrefour, Cora et Match entre le 27 janvier et le 19 février 2024.

Le second rappel concerne un demi-fromage de 320 g portant les lots n°270324 et le code GTIN 027012005153. Ces lots étaient disponibles chez Netto entre le 7 et le 8 février 2024, avec une date de durabilité minimale fixée au 21 février 2024.

Il est important de noter que, que ce soit pour les fromages à raclette ou les fromages fermiers, la raison du rappel demeure la même.

Une bactérie très dangereuse pour la santé

Effectivement, ces produits sont soupçonnés de contenir la bactérie Listeria monocytogenes, un agent pathogène potentiellement dangereux. Cette bactérie est responsable de la listériose, une intoxication alimentaire pouvant avoir des conséquences graves, voire mortelles dans certains cas. Il est donc vivement recommandé d’éviter la consommation de ces fromages susceptibles de contenir cette bactérie.

Il est souligné par Rappel Conso que “les personnes ayant consommé les produits mentionnés ci-dessus et présentant de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête et de courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation”. Cette mise en garde souligne l’importance de prendre des précautions en cas de symptômes pouvant être liés à une intoxication alimentaire.

Enfin, si vous possédez encore l’un des produits rappelés chez vous, il est fortement recommandé de le rapporter au point de vente où vous l’avez acheté. De cette manière, vous pourrez bénéficier d’un remboursement. Il est essentiel de réagir rapidement pour éviter tout risque pour votre santé et celle de votre entourage.