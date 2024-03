Livret A : bonne nouvelle pour les épargnants, son rendement est au dessus de l’inflation !

Lorsque l’État a choisi de maintenir le taux du livret A à 3 %, cela a apporté un certain réconfort aux épargnants. Le gouvernement a assuré que le taux d’inflation devrait rester en dessous de 3 % en 2024, une prévision qui s’est avérée juste.

Le livret A reste l’un des choix d’épargne les plus prisés, attirant près de 56 millions d’épargnants . Cependant, il y a quelques semaines, une décision gouvernementale a suscité consternation parmi les bénéficiaires. Suivant les recommandations de la Banque de France, l’État maintient le taux de ce produit d’épargne à 3 % jusqu’en 2025. Cette mesure laisse de nombreux épargnants perplexe quant à l’avenir de leur épargne.

