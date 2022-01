Logiciel de caisse enregistreuse : un incontournable pour les commerçants

Partout en France et dans le monde, les commerçants disposent chacun d’outils permettant de leur faciliter la tâche au quotidien. Parmi les incontournables, nous retrouvons notamment les caisses enregistreuses. Tant pour les salariés de grandes enseignes que pour les commerces locaux, ces dernières présentent de nombreux avantages : gain de temps, praticité… Au fil des années, de nouveaux logiciels ont vu le jour pour aujourd’hui proposer des modèles intuitifs et faciles à prendre en main.

Le logiciel pour caisse enregistreuse : un allié incontournable

La gestion d’un magasin ou d’un commerce demande une certaine organisation qu’il n’est pas toujours aisé de mettre en place. Le logiciel de caisse enregistreuse vous offre alors une infinité de possibilités quant à votre logistique quotidienne. Vous serez alors en mesure de parfaitement mesurer votre activité au moyen d’un outil modulable selon vos besoins. Dans un premier temps, la fonction principale de ce dernier demeure dans l’encaissement et la facturation des clients, vous proposant ainsi de nombreuses possibilités en termes d’options telles que la TVA notamment.

D’autre part, le logiciel de caisse enregistreuse a su s’adapter aux besoins actuels des commerçants, en proposant des services en accord avec les tendances actuelles. À titre d’exemple, la récente tendance à opter pour une formule de “Click and Collect” pour des achats facilités dispose désormais d’une option inclue dans les logiciels.

Au moyen d’une simple connexion internet, les commerçants sont en mesure de gérer une ou plusieurs caisses enregistreuse grâce à un logiciel pratique et adapté. Notez que Toporder vous propose également un mode hors ligne vous permettant de profiter de toutes les fonctionnalités de vote logiciel y compris lorsque vous ne disposez pas d’une connexion internet fiable.

Quels sont les avantages d’un logiciel de caisse enregistreuse ?

Durant de nombreuses années, les commerçants utilisaient des caisses enregistreuses aux fonctionnalités limitées, servant principalement à l’encaissement des clients. Aujourd’hui, les modèles tactiles disposant d’un logiciel de caisse présentent de nombreuses fonctionnalités avantageuses pour une utilisation quotidienne et une gestion optimale :

Commande : notamment dans le domaine de la restauration, le logiciel de caisse permet de rapidement enregistrer les commandes clients.

Encaissement : au même titre qu’une caisse enregistreuse “standard”, ces modèles sauront vous proposer une utilisation des plus intuitives pour l’encaissement de vos clients.

Gestion : vous offrant une visibilité globale de votre entreprise ou commerce, le logiciel de caisse saura vous fournir des statistiques détaillées ainsi qu’un suivi méthodique.

Personnalisation : de manière à s’adapter aux besoins de chaque commerçant, le logiciel dispose de différentes applications qu’il vous sera possible de choisir en fonction de vos exigences.

Suivi des stocks : de manière à toujours garder un œil sur vos stocks et leur évolution, votre logiciel vous propose un suivi en temps réel ainsi qu’une possibilité de réapprovisionnement en toute simplicité.

Gestion des archives : grâce à un format entièrement informatisé, les fichiers clients sont tenus à jours ainsi qu’archivés.

Sécurité : toutes les données sont sécurisées contre la fraude.

Pourquoi favoriser Toporder pour votre caisse ?

Entreprise française, Toporder met du cœur à l’ouvrage pour proposer un outil intuitif et pratique aux commerçants. Ceux-ci profitent alors d’un assistant de gestion incroyable qui saura leur présenter de nombreux avantages dans leurs tâches quotidiennes. Boulangerie, pâtisserie, charcuterie… quel que soit le secteur, le logiciel de caisse enregistreuse est un outil à ne pas négliger. Ce dernier saura servir les différents acteurs du domaine, quelles que soient leurs exigences.

Le logiciel de caisse mis en avant par Toporder a su se démarquer en proposant des services personnalisés aux commerçants. Au moyen d’un système de caisse simplifié, d’une interface accessible et fluide, d’une consommation réduite ainsi que d’un pilotage optimal, les professionnels de différents secteurs sauront profiter d’un outil aux multiples utilisations.

Par ailleurs, les équipes Toporder vous proposent un accompagnement sur-mesure, quel que soit l’abonnement choisi. Par mail ou par téléphone, ces dernières sont joignables pour vous conseiller et vous guider dans votre adoption du logiciel de caisse enregistreuse.

Quel que soit le commerce dont vous disposez, Toporder vous offre l’accès à un logiciel des plus avantageux. Alors n’attendez plus, et profitez des nombreux services et options proposés par ce dernier pour une entreprise gérée dans les meilleures conditions possibles.