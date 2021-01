Lucifer la deuxième partie de la saison 5 ,date de sortie

Aujourd’hui, nous allons parler d’une autre série célèbre sur Netflix. Il y a eu un tas de séries originales sur Netflix. Chaque série originale a été un succès, et les gens les ont énormément aimées. «Lucifer» a été l’un des plus gros succès en tant que série originale. Initialement, cette série a été annulée par sa production originale Fox. Ensuite, il a été repris par Netflix, et maintenant il se poursuit. Maintenant, nous allons vous donner tous les détails sur la sortie de Lucifer saison 5 Partie 2.

Netflix a poursuivi la production de Lucifer lorsqu’il a été abandonné par sa production originale Fox.

Après sa troisième saison, Netflix a repris la production et a lancé la saison 4 de la série. La quatrième saison est sortie le 8 mai de l’année 2019. Peu à peu, sa première partie de la cinquième saison est également sortie cette année le 21 août. Cette série est devenue le plus gros début télévisé sur la plateforme de Netflix. Non seulement la saison 5, mais la saison 6 a également été renouvelée. Cependant, les fans attendaient la sortie de la deuxième partie de la saison 5.

La saison 5 partie 1 de «Lucifer» a des épisodes commençant de 9 à 16. Netflix a annoncé le titre des épisodes avant le renouvellement de sa saison 6. Les fans de cette série se sont demandé si oui ou non la partie 2 de la cinquième saison a commencé avec sa production encore. Eh bien, nous allons bientôt révéler tout sur la nouvelle version de la série ici. D’autre part, TVLines a confirmé plus tôt en septembre de cette année que la production commencerait le et à partir du 24 septembre. Sans aucun doute, la production a déjà commencé et sera bientôt disponible.

Date de sortie de Lucifer Saison 2 Partie 2

Les membres de la distribution ont commencé à revenir sur le plateau de Lucifer le 22 septembre de cette année même. Les membres sont revenus 2 jours plus tôt car ils étaient censés revenir le 24 septembre. Cependant, en octobre, la production est passée de 5B à la saison 6 de la série. En conséquence, la série est en post-production. Joe Henderson a déclaré que l’épisode 16 prend un peu plus de temps car il est «très cher».

Par conséquent, pour parler de la sortie de ‘Lucifer’ saison 5 partie 2, on peut s’y attendre au début de l’année 2021. Compte tenu de toutes les obligations de tournage, la saison devrait sortir au premier ou au deuxième trimestre de 2021. Cependant, il y a des rumeurs selon lesquelles un seul épisode pourrait être publié sur Netflix à l’occasion de Noël cette année. Alors que rien en tant que tel n’a été confirmé par Netflix.

Pour la deuxième partie, on verra de nombreuses guest stars.

De plus, les principaux acteurs de la série seront retenus. Cependant, Dennis Haysbert a été mentionné, qui a joué à Dieu. L’inclusion de Haysbert dans Lucifer a déjà été annoncée en janvier de cette année. En outre, Alison McAtee a également été confirmée en mai. On la verra jouer le rôle d’Elizabeth Newman en tant que guest star dans le quatorzième épisode. Catherine Dent apparaîtra dans le rôle d’Alice Porter dans un épisode musical.

Parallèlement, il y a eu une liste de plusieurs stars invitées pour la série.

Le huitième épisode s’est terminé sur une note de combat. Après cela, il y avait des faisceaux d’éclairage et Dieu se tenait au sommet des escaliers. Finalement, dans la saison à venir, nous pourrions voir le visage démon de Maze. Certains ont dit que la nouvelle saison serait émotionnelle. Ainsi, cela a été la nouvelle jusqu’à présent. Sans aucun doute, nous vous informerons des mises à jour ultérieures de ce salon.

