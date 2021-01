Lupin saison 2 date de sortie et La fin de lupin expliquée

Les spoilers de la première partie de Lupin suivent. Spoils saison 1

Ce qui aurait dû être une journée amusante à la plage pour Assane, son ex-partenaire Claire et leur fils ont sombré dans un cauchemar lorsque Raoul a été kidnappé.

Alors qu’Assane était préoccupé de prouver à la mère de leur enfant qu’il était attaché à elle et à Raoul, l’adolescent était embarqué dans une voiture par Leonard, l’un des hommes de main d’Hubert Pellegrini.

Pellegrini lui avait ordonné de ne pas nuire à la famille d’Assane, mais avec les efforts initiaux de Leonard pour mettre un terme à lui contrarié, son larbin a déduit que l’enlèvement du fils du gentleman cambrioleur était la ligne de conduite la plus efficace.

Mais ce n’était pas le seul problème auquel le protagoniste était obligé de faire face.

La plus grande force d’Assane a toujours été de se libérer des situations délicates, comme lorsqu’il s’est évadé de prison en simulant miraculeusement sa propre mort.

Mais Youssef est à la fois intelligent et tenace, refusant d’être jeté hors de l’odeur quels que soient les défis qui lui sont lancés.

Toute sa vie, Assane avait été amené à croire que son père était un voleur.

Babakar aurait volé le collier de la reine légendaire dans un coffre-fort de la maison Pellegrini alors qu’il travaillait comme chauffeur pour la famille. On pensait alors qu’il avait été démantelé, les sept pierres précieuses étant dispersées aux quatre coins du monde.

Mais Pellegrini aurait réussi à tous les retrouver et le bijou a été remonté.

Babakar avait initialement nié l’accusation, mais il a ensuite revendiqué la responsabilité et a été jeté en prison, où il s’est apparemment suicidé.

Après qu’Assane ait volé le collier lors d’une vente aux enchères au Louvre, son meilleur ami Benjamin, collectionneur et restaurateur d’antiquités, a découvert qu’il n’avait pas été démonté. Au lieu de cela, le récit avait été fabriqué au profit de la poche de Pellegrini.

La fille de Pellegrini, Juliette, l’a confirmé, en disant à Assane, avec qui elle avait déjà eu une relation amoureuse, que le couple avait menti afin de créer le buzz autour de l’antique avant sa mise aux enchères.

70 millions, that’s insane!! 🎉

So proud that Lupin is the first French Netflix Original series to be so successful internationally !

That wouldn’t have been possible without you. 🙏🏾

Thank you all. pic.twitter.com/cgehO0KGuZ

— Omar Sy (@OmarSy) January 19, 2021