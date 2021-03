Marshall Mode II: des écouteurs véritablement sans fil avec une touche unique

Lorsque vous entendez Marshall, vous pensez probablement aux amplis de guitare, aux préamplis de basse ou à tout autre équipement musical. Après tout, la société britannique a fait ses débuts dans les années 60 en essayant de fabriquer des amplis pour guitaristes qui sonnaient fort et “crunchy”, mais récemment, Marshall a plongé ses orteils sur le marché des écouteurs grand public, avec un certain succès.

Nous avons examiné le Marshall Monitor II ANC et nous les avons appréciés beaucoup. Bien que la gamme de casques de Marshall soit petite, il manquait quelque chose dans l’espace des écouteurs véritablement sans fil jusqu’à présent.

Le Marshall Mode II est une toute nouvelle offre de la société et son premier ensemble d’écouteurs véritablement sans fil. Quand j’ai eu l’occasion de les revoir, j’ai été très intrigué de voir ce que l’entreprise avait proposé, en particulier dans un espace avec tant de concurrence. Cette compétition pour les AirPods standard ou plus est-elle dans la catégorie des AirPods Pro?

Revue du Marshall Mode II:

En bout de ligne: Le Marshall Mode II sonne fantastique et dispose d’une bonne quantité de personnalisation, ce qui en fait une très bonne paire d’écouteurs vraiment sans fil si vous êtes à la recherche de nouveaux.

Le bon

Super son

Très confortable

Recharge sans fil compacte

Style unique

Le mauvais

Mode Transparence Lackluster

Gamme Bluetooth inférieure à la moyenne

Excellent son et personnalisation

Évaluation des Marshall Mode II : Ce que l’on aime

Tout comme un gamin excité dans un magasin de bonbons, j’ai déchiré l’emballage de mon Marshall Mode II, je les ai mis dans mes oreilles et j’ai sifflé l’un de mes morceaux préférés. J’ai été immédiatement impressionné par le paysage sonore.

Dans l’ensemble, les écouteurs semblent très équilibrés. Les basses sont définitivement un peu réglées, mais pas au point de dominer les médiums ou les aigus. Les tonalités plus élevées ne sonnent pas non plus déformées à des volumes élevés, ce qui signifie que monter votre musique jusqu’à 11 ne sera pas un problème. Si vous voulez une comparaison, je dirais que le Marshall Mode II sonne un peu mieux que vos AirPods standard. Bien sûr, une partie de cela est probablement attribuée à la fantastique isolation sonore que vous pouvez obtenir avec le Marshall Mode II.

“La conception compacte offre une excellente isolation phonique.”

Ces écouteurs n’ont pas d’annulation active du bruit (ANC), mais grâce à leur conception intra-auriculaire compacte, l’isolation acoustique obtenue par le Marshall Mode II est incroyable. Il est assez facile d’éliminer une bonne quantité de bruit en jetant ces écouteurs dans vos oreilles et en augmentant le volume. Si vous marchez à l’extérieur sur une autoroute, vous entendrez toujours le bourdonnement de la circulation, mais considérablement réduit. Cependant, si vous les portez à l’intérieur de votre bureau, je doute que vous puissiez entendre vos collègues faire du bruit en arrière-plan. De plus, toute cette isolation phonique est confortable car Marshall expédie le Mode II avec quatre tailles différentes d’embouts auriculaires. J’ai dû changer les embouts pour une taille légèrement plus grande, mais je n’ai eu aucun problème à laisser les écouteurs pendant des heures une fois que je l’ai fait.

Je suis également assez amoureux de la minuscule et de la compacité de cet étui. Il est beaucoup plus compact que les autres étuis pour écouteurs sans fil que j’ai utilisés. Il se glisse facilement dans une poche à monnaie dans une paire de jeans, ce qui signifie que trouver un endroit pour transporter l’étui de chargement ne devrait être un problème pour personne. De plus, le boîtier peut être chargé via USB-C ou chargement sans fil Qi.

Enfin, parlons du style du Marshall Mode II. De toute évidence, le style est très subjectif, mais tellement d’écouteurs se ressemblent que je pense que Marshall mérite un certain crédit pour s’en tenir à leur esthétique. Du matériau texturé semblable à du caoutchouc recouvrant l’étui de chargement au bouton d’appariement doré à l’intérieur de l’étui, ces écouteurs correspondent à l’aspect et à la sensation caractéristiques de Marshall. Cela peut vous plaire ou non – cependant, je pense qu’ils ont ajouté des touches uniques. Lorsque vous jumelez les écouteurs et que vous les mettez dans votre oreille, vous entendrez ce qui ressemble à une petite corde de guitare, et lorsque vous activez les commandes tactiles (qui sont assez réactives dans mes tests), vous entendrez une petite guitare en sourdine bruit. De petites choses comme ça ne sont que des ajouts amusants.

Critique du Marshall Mode II: Ce que l’on n’aime pas

J’étais ravi d’apprendre que Marshall a inclus un mode de transparence dans ces écouteurs – généralement une fonctionnalité que vous n’obtenez que dans les meilleurs écouteurs antibruit – car l’isolation sonore est excellente, donc je peux totalement voir la nécessité d’entendre votre environnement lorsque vous avez le Mode II est dans vos oreilles. Malheureusement, le mode Transparence est assez décevant.

Lors de mes tests, le mode Transparence était très capricieux. Parfois, il était difficile de dire si c’était allumé. Même si les écouteurs font du bruit dans votre oreille lorsque vous activez le mode Transparence, cela ne semble rien changer. D’autres fois, ma musique me paraissait vraiment mince et distante. Et, croyez-le ou non, parfois cela semblait fonctionner comme il est censé le faire. Très étrange. Cela pourrait être un problème de firmware, peut-être, mais à tout le moins, si le mode transparence est quelque chose qui vous tient à cœur, je passerais sur le Marshall Mode II.

J’étais heureux d’entendre que Bluetooth 5.1 est ce sur quoi le Marshall Mode II fonctionne car, généralement, cela signifie une meilleure qualité audio et beaucoup moins de hoquet dans la connexion. Bien que je trouve la qualité audio excellente et la connexion assez stable la plupart du temps, les Marshall Mode II semblent avoir du mal avec la distance. Si mon iPhone était sur le bureau de mon ordinateur dans le salon et que je descendais le couloir jusqu’à ma chambre, j’éprouverais généralement des problèmes de connexion. Être à l’intérieur et avec des murs sur le chemin n’est pas le meilleur test, mais la plupart des autres écouteurs Bluetooth que j’ai possédés n’ont jamais eu ce problème.

La compétition

Les Marshall Mode II sont dans un endroit intéressant. S’ils veulent vraiment être dans la conversation avec les meilleurs vrais écouteurs sans fil, ils ont une concurrence sérieuse.

Ils ont une classification IPX4, un peu comme les AirPods Pro, ce qui signifie que vous pouvez transpirer un peu en les portant, mais les AirPods Pro ont ANC, toutes les fonctionnalités spécifiques à Apple et un mode de transparence bien meilleur. Bien qu’ils soient environ 80 $ moins chers, je ne suis pas sûr que les AirPods Pro et les Marshall Mode II soient une concurrence directe.

Le Marshall Mode II correspond un peu mieux aux AirPods standard. Je pense que les Marshall Mode II ont un meilleur son, et grâce à l’application Marshall, vous pouvez également régler l’égaliseur à votre guise, vous donnant plus de personnalisation. De plus, avec la conception intra-auriculaire compacte et les différents embouts en silicone inclus, vous pouvez probablement obtenir que ces écouteurs s’adaptent beaucoup mieux à vos oreilles.

Examen du Marshall Mode II: Devriez-vous acheter

Vous devriez l’acheter si …

Vous voulez un son personnalisable

Le Marshall Mode II a définitivement une scène sonore caractéristique. C’est assez équilibré, mais il a certainement des basses accordées et un son un peu “crunch”. C’est génial pour beaucoup de styles de musique – comme le rock, la pop, l’électronique – mais cela pourrait être légèrement problématique pour certains styles de musique plus doux. L’application Marshall fait un excellent travail en vous permettant de régler l’égaliseur à votre guise.

Vous voulez des écouteurs avec une bonne isolation phonique

Tout le monde n’a pas besoin d’ANC sur ses écouteurs, mais une bonne isolation sonore est toujours une bonne chose. Le Marshall Mode II a cela à la pelle. Ils sonnent très bien et contrôlent très bien les saignements sonores, car les différentes tailles de pointes vous permettent de trouver le bon ajustement pour vos oreilles.

Vous aimez le style de Marshall

Si vous aimez l’apparence des produits Marshall ou si vous avez envie de posséder une paire d’écouteurs qui semblent distinctes, je ne peux pas penser à une meilleure paire que le Marshall Mode II. En fin de compte, la fonctionnalité l’emporte généralement sur le style, mais vous ne pouvez pas nier que ces écouteurs n’ont pas un flair unique.

Vous ne devriez pas acheter ça si …

Vous voulez un bon mode de transparence

Je ne peux pas recommander ces écouteurs à quiconque recherche un bon mode Transparence, car d’après mon expérience, les Marshall Mode II ne le gèrent pas très bien. Cela fonctionne à la rigueur la plupart du temps, mais si vous voulez un mode de transparence fiable et cohérent, vous devrez chercher ailleurs.

Ce sont une excellente paire d’écouteurs si vous êtes à la recherche d’une nouvelle paire et que vous voulez quelque chose qui a du style et du flair. Ils n’ont pas d’ANC, et le mode de transparence n’est pas quelque chose d’extraordinaire. Cependant, le son est fantastique et la personnalisation est grandement appréciée.

Les Marshall Mode II sont une très bonne paire d’écouteurs vraiment sans fil. Ils ont un style distinct, que vous apprécierez ou non, mais leurs performances globales sont assez bonnes.

Si vous recherchez une paire d’écouteurs sans fil qui sonnent bien, offrent un peu de résistance à l’eau et disposent d’une personnalisation de l’égaliseur, le Marshall Mode II ne vous décevra probablement pas.

Il présente certains inconvénients, comme le mode Transparence qui est terne, et la portée Bluetooth peut être un problème si vous décidez souvent de vous éloigner de la source musicale, mais aucun des problèmes n’est si grave qu’il est un facteur décisif.

La durée de vie de la batterie est assez standard. Les écouteurs durent cinq heures à eux seuls et l’étui de chargement contient environ 20 heures de charge, pour une autonomie totale de la batterie d’environ 25 heures. C’est assez standard pour le marché des écouteurs véritablement sans fil – certains modèles en obtiennent plus, mais en obtiennent largement moins.

Marshall Mode II

En bout de ligne: Si vous voulez que certains écouteurs sans fil sonnent bien et vous donnent la possibilité de personnaliser l’égaliseur, les Marshall Mode II sont un très bon pari.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

égaliser les règles du jeu

Twitter salue les changements de confidentialité d’iOS 14

Le directeur financier de Twitter a déclaré que la société était confiante devant les changements de confidentialité prévus par Apple pour iOS 14, affirmant que cette décision uniformiserait les règles du jeu.