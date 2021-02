Mastercard prendra en charge les crypto-monnaies sur son réseau en 2021

L’engagement de Mastercard à prendre en charge les crypto-monnaies sur son réseau cette année est le dernier indicateur d’une acceptation accrue des monnaies numériques par les grandes entreprises financières. Tant que l’adoption par les consommateurs s’efface et que les obstacles réglementaires ne font pas dérailler le tout, il semble que l’avenir pourrait être très prometteur pour les monnaies numériques.

Quelques jours à peine après que le constructeur automobile électrique Tesla a annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin qui a permis à la valeur de la crypto-monnaie d’atteindre des sommets records, un autre acteur majeur se prépare à frapper le terrain.

Mastercard a déclaré qu’elle se préparait maintenant à «l’avenir de la cryptographie et des paiements», annonçant qu’elle commencerait à prendre en charge certaines crypto-monnaies directement sur son réseau cette année. La société de services financiers n’a pas précisé les actifs numériques qu’elle adopterait au départ, mais a noté qu’elle serait «très attentive» aux actifs qu’elle choisirait d’adopter.

«Notre philosophie sur les crypto-monnaies est simple: il s’agit de choisir. Mastercard n’est pas là pour vous recommander de commencer à utiliser des crypto-monnaies. Mais nous sommes là pour permettre aux clients, commerçants et entreprises de déplacer la valeur numérique – traditionnelle ou crypto – comme ils le souhaitent. soyez votre choix, c’est votre argent. «

Mastercard a déclaré qu’elle recherchait quatre éléments clés lors de l’examen de la cryptographie à ajouter à son réseau. La confidentialité et la sécurité sont primordiales, tout comme les protocoles de conformité stricts, « y compris Know Your Customer, une exigence destinée à étouffer les activités illégales et les tromperies dans les réseaux de paiement. » Les actifs numériques doivent également respecter les lois et réglementations locales là où ils sont utilisés et, enfin, ils devront «offrir la stabilité dont les gens ont besoin dans un véhicule pour dépenser, pas pour investir».

À la fin de l’année dernière, PayPal a commencé à laisser les utilisateurs acheter, détenir et vendre les «quatre grands» crypto-monnaies sur sa plate-forme: Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash. On pourrait penser que Mastercard serait également intéressée par ces devises, mais seul le temps le dira.

Mastercard a déclaré que la prise en charge de la cryptographie était un grand changement qui nécessite beaucoup de travail et n’a donc pas fixé de date spécifique pour l’adoption en dehors de la fenêtre générale de 2021.

Dans le même ordre d’idées, la Bank of New York Mellon a annoncé jeudi la création d’une nouvelle unité d’actifs numériques qui sera dirigée par Mike Demissie. L’équipe «développe actuellement un prototype orienté client qui est conçu pour être la première plate-forme de conservation et d’administration numériques multi-actifs du secteur pour les actifs traditionnels et numériques», y compris les crypto-monnaies.