Masters of the Air, suite de “Band of Brothers”, signe ses deux premiers rôles

Masters of the Air, le dernier volet de la franchise Band of Brothers and The Pacific, a trouvé deux de ses principaux acteurs. Les nouvelles mini-séries seront diffusées en première sur Apple TV+, mais on ne sait pas exactement quand.

Selon un nouveau rapport de Deadline, Austin Butler et Callum Turner ont tous deux signé pour jouer dans la nouvelle mini-série. Comme pour les deux mini-séries précédentes, les studios de production de Steven Spielberg et Tom Hanks sont tous deux attachés au projet.

Master of the Air raconte l’histoire vraie d’un groupe de bombardiers de l’armée de l’air américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Butler est surtout connu pour son rôle d’un membre de la famille Manson dans Il était une fois à Hollywood, tandis que Turner a joué le frère de Newt Scamander dans Fantastic Beasts : Les crimes de Grindlewald.

Basé sur le livre passionnant de Donald L. Miller, Masters of the Air suit l’histoire vraie et profondément personnelle des bombardiers américains de la Seconde Guerre mondiale qui ont amené la guerre aux portes d’Hitler. La série est écrite par John Orloff, ancien élève du Band of Brothers, et Graham Yost, lauréat d’un Emmy et d’un Golden Globe, qui sont également co-producteurs. Produit par Apple Studios, Steven Spielberg assurera la production exécutive par le biais d’Amblin Television, aux côtés des producteurs exécutifs Tom Hanks et Gary Goetzman pour Playtone. Darryl Frank et Justin Falvey, d’Amblin Television, et Steven Shareshian, de Playtone, sont les producteurs exécutifs. Alex Maggioni supervisera le développement quotidien du projet pour Amblin, aux côtés de Spielberg, Frank et Falvey.

Contrairement aux deux premières mini-séries, qui sont toutes deux sorties sur HBO, le troisième volet de la franchise fera sa première sur Apple TV+.

Masters of the Air fait suite aux mini-séries Band of Brothers (2001) et The Pacific (2010), réalisées par les producteurs pour HBO et qui ont remporté un Emmy Award lors de la Seconde Guerre mondiale. Chacune a remporté l’Emmy de la meilleure série limitée ; Band of Brothers a remporté au total sept Emmys dans 20 nominations, tandis que The Pacific a remporté huit Emmys dans 24 nominations. Masters of the Air a commencé son développement chez HBO, mais s’est relâché lors de la révision de la sortie. Apple l’a rapidement sécurisé.

Selon le rapport, les Masters of the Air couvriront dix épisodes et coûteront environ 200 millions de dollars à produire. On ignore pour l’instant quand la production commencera ou quand la série fera ses débuts sur le service de streaming d’Apple.