Max : le nouveau streaming de Warner Bros Discovery débarque en France !

Après plusieurs reports et un changement de nom, la plateforme de SVOD Max s’apprête enfin à être lancée en France, juste avant le début des Jeux Olympiques.

Ces dernières années, les services de streaming ont proliféré, souvent liés les uns aux autres par des accords de distribution. Bien que Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video dominent le marché, de nombreuses autres plateformes, spécialisées à divers degrés, sont également disponibles. Dans les semaines à venir, l’offre de contenu s’enrichira avec l’arrivée en Europe de Max, anciennement connu sous le nom de HBO Max.

Un service attendu mais plusieurs fois repoussé

Lancé en 2020 aux États-Unis, HBO Max était initialement prévu pour une expansion en Europe en 2021, mais avec des déploiements sélectifs. Une première phase concernait six pays, suivie d’une seconde englobant 14 autres territoires. Cependant, aucune date n’avait été fixée pour la France, et ultérieurement, le lancement dans l’Hexagone avait été abandonné. À la suite de la fusion de Warner Bros avec Discovery, une nouvelle stratégie a été annoncée, visant à créer une plateforme plus vaste englobant le large catalogue de contenus des deux sociétés fusionnées.

Lors du festival Séries Mania de Lille, Warner Bros Discovery a dévoilé que la nouvelle plateforme, sobrement intitulée Max, serait lancée dans certains pays européens, dont l’Espagne, le Portugal et l’Europe centrale, dès le 21 mai. Pour la France, la Pologne, les Pays-Bas et la Belgique, le lancement est programmé avant le début des Jeux olympiques de Paris 2024, bien que la date exacte reste à préciser.

Jean-Briac Perrette, PDG du streaming et des jeux vidéo chez Warner Bros Discovery, a déclaré que Max capitaliserait sur l’héritage riche de l’entreprise en Europe en fusionnant divers contenus en une seule destination. Clément Schwebig, président de WBD Europe de l’Ouest & Afrique, a souligné que l’arrivée de Max en France marque un moment décisif dans l’engagement envers le public, offrant un accès sans précédent à une variété de contenus.

Les Jeux olympiques comme point de départ

Warner Bros Discovery (WBD) insiste sur le lancement précoce de Max avant les Jeux olympiques de Paris 2024 dans 25 pays européens pour une raison bien précise. Grâce à son partenariat avec Eurosport, Max offrira à ses abonnés la possibilité de suivre toutes les compétitions olympiques. De plus, le contenu exclusif dédié à Paris 2024 sera inclus dans toutes les formules d’abonnement, offrant ainsi une expérience immersive aux passionnés de sport.

Cette stratégie vise à attirer les amateurs de sport curieux vers la plateforme, avec l’intention de leur proposer ensuite le vaste catalogue de contenus.

Warner Bros Discovery mise fortement sur le sport, comme en témoigne l’option sport qui permettra aux abonnés Max de suivre une gamme variée d’événements, notamment les tournois du Grand Chelem, les 24 heures du Mans, les trois Grands Tours cyclistes, le Tour de France Femmes, ainsi que diverses compétitions de sport d’hiver.

Quel contenu sera disponible ?

En matière de contenu, les abonnés auront le privilège de savourer les productions originales de HBO, comprenant des séries cultes telles que The Last of Us, Game of Thrones, Succession, The White Lotus, Euphoria, True Detective : Night County, et The Regime. Pour s’adapter davantage au marché français, deux programmes originaux de Max ont été spécialement conçus localement : Une Amie Dévouée avec Laure Calamy, Malditos (titre provisoire), ainsi qu’une adaptation du livre Vivre Avec Nos Morts.

Dans le domaine cinématographique, une pléthore de films estampillés Warner Bros seront à disposition, avec en tête d’affiche des titres emblématiques tels que Matrix, Harry Potter, The Dark Knight et A Star is Born.

En ce qui concerne les chaînes linéaires, les abonnés français auront accès à une gamme variée de chaînes comprenant CNN International, Warner TV, Eurosport, Cartoon Network, TLC et Discovery Channel.