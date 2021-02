Lorsque vous pensez aux téléphones mobiles haut de gamme, la gamme Note de Samsung vous vient presque instantanément à l’esprit. Ces appareils sont à la pointe de l’innovation et les gens attendent toujours avec impatience la prochaine itération, mais ils ne sont pas bon marché, donc, après avoir prévisualisé les meilleurs étuis Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, il est temps de mettre un protecteur dessus.

Sortir un grand sur un téléphone portable n’est pas une décision facile, et lorsque vous cédez enfin à la tentation, vous devez penser à protéger votre nouveau trésor. Le Galaxy Note 20 Ultra est enveloppé dans le plus récent Gorilla Glass Victus, assurant une protection supplémentaire, mais un bon protecteur d’écran peut être une bouée de sauvetage. Ce sont les meilleurs protecteurs d’écran Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra pour votre tranquillité d’esprit. Vous devriez les coupler avec un bel étui pour une suite de protection complète.

Protecteur d’écran antimicrobien GlassFusion + d’InvisibleShield

Si vous avez opté pour le Galaxy Note 20 Ultra, vous aurez besoin de la meilleure protection qui soit. Les protecteurs d’écran InvisibleShield de ZAGG sont assez proches de la perfection avec leur verre hybride flexible qui absorbe les chocs et les disperse. Le revêtement antibactérien ajouté tue 99,99% des bactéries de surface les plus courantes et inhibe la croissance des algues, des moisissures et des moisissures. En plus de cela, vous obtenez une finition de surface résistante aux taches qui empêche les huiles d’adhérer à votre Galaxy Note 20 Ultra.

Whitestone Dome Glass

En parlant de perfection, si les protecteurs ZAGG en sont proches, alors le protecteur d’écran Dome Glass de Whitestone est la perfection incarnée. En plus d’être le seul protecteur d’écran en verre trempé reconnu par SMAPP (Samsung Mobile Accessory Partnership Program), il est tellement «couvert» de fonctionnalités que vous pouvez être sûr qu’il s’agit du meilleur choix pour votre Galaxy Note 20 Ultra.

La technologie de dispersion liquide fonctionne avec le lecteur d’empreintes digitales à ultrasons Qualcomm. Garde votre téléphone net au toucher – vous n’avez pas à abandonner la sensibilité tactile pour une protection supplémentaire.

Il existe également une fonction de coupe de la lumière bleue qui empêche les yeux endommagés par la lumière bleue. C’est cher à 69,99 $ pour un paquet de deux, mais bon, un remplacement d’écran coûtera certainement plus cher, non? Assurez-vous de regarder la vidéo d’installation pour obtenir les meilleurs résultats lors de l’application du protecteur (Note 10 couverte dans la vidéo mais le processus est identique).

SaharaCase – ZeroDamage HD Privacy

Protégez votre Samsung Galaxy Note 20 avec ce protecteur d’écran en verre trempé de confidentialité SaharaCase ZeroDamage. Le revêtement hydrophobe protège l’écran des taches, tandis que la surface anti-rayures protège contre les dommages lors de glissades accidentelles. Ce protecteur d’écran en verre trempé de confidentialité SaharaCase ZeroDamage est doté d’une technologie anti-espion pour assurer la confidentialité de votre écran.

ESR Tempered-Glass Screen Protector

Il existe des solutions budgétaires à vos problèmes de protection d’écran Galaxy Note 20, mais «budget» ne signifie pas toujours inférieur. Le protecteur d’écran en verre trempé d’ESR le prouve sans ambiguïté. Il est compatible avec le capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré au Galaxy Note 20, peut supporter jusqu’à 5 kg de pression et le kit d’installation facile permet de le gifler en un rien de temps. Vous obtenez un pack de deux pour seulement 19,99 $, donc c’est aussi une bonne affaire.

Olixar Ultra Tough

Une autre option solide pour votre Galaxy Note 20. Le protecteur d’écran Olixar Invisible Protection ne mesure que 0,27 mm d’épaisseur, ce qui garantit une sensibilité totale de l’écran tactile et des empreintes digitales. Ce protecteur est également 100% transparent avec une clarté cristalline HD qui offre une protection invisible qui ne diminuera pas la netteté ou la luminosité de l’écran de votre téléphone.

C’est du verre trempé, ce qui signifie trois fois la résistance des alternatives générales non trempées, extrêmement résistant aux rayures et aux éclats. Le kit d’installation est plus modeste que les autres alternatives mais fera le travail. Il y a un chiffon de nettoyage, un autocollant de dépoussiérage et une lingette humide qui assurent une application sans bulles et sans poussière.

BodyGuardz PRTX

PRTX est un protecteur d’écran en verre entièrement synthétique qui correspond à l’aspect et à la sensation du verre, mais qui ne s’écaillera jamais, ne se brisera jamais ou ne sortira jamais de l’écran. La couche de finition galvanisée et durcie de PRTX ressemble, se sent et protège comme du verre et empêche les rayures. La couche intermédiaire est une formule mélangée d’acrylique et de PET qui prend l’impact mais se plie et se plie pour éviter de se briser. La couche adhésive absorbante recouvre toute la surface pour éviter les problèmes de stylet ou la perte de sensibilité tactile. La technologie Ultra-Fresh réduit 99% de la croissance des bactéries de surface pour une tranquillité d’esprit supplémentaire. BodyGuardz propose des protecteurs d’écran pour Note 20 et Note 20 Ultra pour environ 50 $, et vous pouvez vérifier les réductions sur leur site officiel.

amFilm Ultra

Voici une autre option de protection haut de gamme pour votre Galaxy Note 20 Ultra. Le protecteur d’écran en verre amFilm Ultra utilise cette méthode sophistiquée de polymérisation à la lumière UV pour s’adapter parfaitement à votre appareil. Vous obtenez tout le nécessaire dans la boîte et il y a une vidéo détaillée avec les instructions d’installation. Ce protecteur fonctionnera parfaitement avec le scanner d’empreintes digitales à ultrasons du Galaxy Note 20 Ultra, mais vous devrez peut-être scanner à nouveau votre doigt pour de meilleurs résultats. Si l’option Whitestone semble trop chère, ce protecteur de verre amFilm est une excellente alternative qui coûte 39,99 $ pour un paquet de deux. L’accord est adouci par un support client 24h / 24 pour vous offrir une tranquillité d’esprit supplémentaire.

Spigen NeoFlex

Vous ne pouvez pas vous tromper avec les accessoires de téléphone Spigen. La marque coréenne est rapidement devenue un lieu incontournable pour la protection des téléphones et il y a une bonne raison à cela. Les produits Spigen sont de qualité supérieure et en même temps ne vous feront pas voler la banque. Le protecteur d’écran NeoFlex est conçu pour le Galaxy Note 20 Ultra et est livré avec de nombreuses cloches et sifflets pour son prix de 9,99 $. Vous obtenez une application sans bulles et zéro levage avec une installation humide, zéro éblouissement ou effet arc-en-ciel, une technologie d’auto-guérison qui maintient l’écran sans rayures et sans empreintes digitales. Vous pouvez associer ce protecteur d’écran à toutes les coques Spigen pour une protection complète.

PanzerGlass

Les protecteurs d’écran PanzerGlass sont aussi résistants que leur nom l’indique. Ils sont résistants aux chocs et aux rayures, conviennent aux boîtiers, permettent la lecture des empreintes digitales et sont anti-lumière bleue. L’épaisseur de 0,4 mm garantit un encombrement minimal ajouté à votre Galaxy Note 20 ou Note 20 Ultra. Le protecteur lui-même est fabriqué à partir d’un verre trempé haute tension 9H renforcé chimiquement pour une protection maximale. Obtenez le vôtre chez MobileFun pour 32,99 $.

Gadget Guard Black Ice

Gadget Guard offre un ajout intéressant à vos offres de protection d’écran habituelles. Outre toutes les technologies derrière la vitre, comme les cinq couches de protection intégrées, la résistance aux éclats et aux éclats, et le traitement anti-rayures et taches, Gadget Guard complète l’affaire avec une assurance.

Si votre téléphone tombe et que l’écran se brise, vous recevrez jusqu’à 250 $ pour la réparation de l’écran. Il existe différentes options disponibles et les prix commencent à 49,99 $ sans couverture et vont jusqu’à 69,99 $ si vous optez pour le plan de 250 $. C’est une bonne idée. Pour 20 $ de plus, vous n’aurez pas à vous soucier de laisser tomber votre précieux nouveau Galaxy Note 20 Ultra et de briser ce magnifique AMOLED.